San Segundo, un ejemplo de superación
Miércoles, 19 junio 2019

valencia. La joven Blanca San Segundo, de 30 años, se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down que finaliza un grado universitario en España, en concreto, el de Terapia Ocupacional, cursado en la Universidad Católica. «Lo he sacado a base de esfuerzo, trabajo y superación. Estoy muy contenta, aún no me lo creo», asegura en una entrevista concedida a Down España. La joven nunca ha tenido adaptación curricular y destaca al apoyo de sus profesores y su familia.