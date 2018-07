Sanidad suprime el diagnóstico rápido del cáncer de mama en Alzira Una paciente se somete a una mamografía, en una imagen de archivo. / Torcuato Fandila El Defensor del Paciente insta a Puig y Barceló a que reinstauren el sistema en el Hospital de la Ribera y lo extiendan al resto de centros públicos DANIEL GUINDO Sábado, 21 julio 2018, 01:45

En agosto del pasado año, el Hospital de la Ribera ponía en marcha una novedosa técnica de biopsia rápida para el cáncer de mama que permitía que la paciente conociera el resultado de la prueba en apenas 30 minutos. Sin embargo, con el fin de la concesión sanitaria -y el paso de la gestión del centro a la Conselleria de Sanidad el pasado 1 de abril-, este servicio de información rápida para las usuarias ha desaparecido.

Una de las principales ventajas que presentaba el protocolo médico era que evitaba la desazón y el nerviosismo que, durante semanas, sufren las mujeres hasta que conocen el resultado de las pruebas. En el momento de poner en marcha el proyecto, desde la instalación sanitaria ya apuntaron que la agilidad del procedimiento permitía reducir al máximo este periodo de incertidumbre diagnóstica, una de las etapas de mayor estrés por las que pasa la paciente a lo largo de la enfermedad. Además, en muchos de los casos, el resultado de la biopsia es negativo -es decir, de benignidad- y se le comunicaba de inmediato a la paciente, lo que evitaba «sufrimientos innecesarios» a la espera de un resultado. En caso de que el resultado sea positivo -es decir, de malignidad-, este procedimiento «permite agilizar la consulta con el oncólogo y las pruebas complementarias necesarias para definir mejor la estrategia terapéutica que se va a seguir en cada caso», indicaron en la presentación del proyecto desde el hospital. En los meses en los que ha estado en marcha, unas 350 usuarias se han visto beneficiadas por este diagnóstico rápido.

Al respecto, desde la Conselleria de Sanidad indicaron a LAS PROVINCIAS que la prueba «se sigue realizando» y «se sigue haciendo en el mismo periodo de tiempo». Sin embargo, matizaron, «lo que se ha modificado es que el resultado ya no se lo da el patólogo a la paciente, que anteriormente le ofrecía sólo un resultado parcial, el del estudio anatomopatológico». A partir de ahora, añadieron, «es el médico de la paciente, profesional que tiene el estudio completo de su estadiaje tumoral -extensión y pronóstico-, el encargado de dar los resultados a la usuaria para que tenga toda la información sobre su enfermedad y así poder ofrecerle, al mismo tiempo, un diagnóstico lo más completo posible», apuntaron desde el departamento de Micer Mascó.

El modelo permitía a las pacientes conocer el resultado de las pruebas en media hora

Sin embargo, lo que ha provocado el cambio es que las pacientes que se someten a una mamografía y a las que le extraen una muestra para analizarla, tienen que esperar varias semanas a la cita con el oncólogo para saber, exactamente, cuál es el resultado de la prueba. De hecho, desde que se puso fin a este proceso de información rápida, al menos dos pacientes del hospital de Alzira se han interesado por la iniciativa y han sido informadas de que en el centro ya no se lleva a cabo de esta forma.

Pide explicaciones

Por su parte, y tras conocer esta situación, la Defensora del Paciente, Carmen Flores, ha remitido un escrito tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en el que reclama que se vuelva a implantar en el Hospital de la Ribera, en Alzira. Además, insta a los mandatarios autonómicos que el modelo «se extienda al resto de hospitales públicos porque es muy beneficioso e, incluso, más económico». En este sentido, añade que, este circuito de diagnóstico rápido del cáncer de mama «es bueno para la estabilidad psicológica de las mujeres y un ahorro por la rapidez del tratamiento ya que, bajo nuestro criterio un diagnóstico rápido significa una curación también rápida y más económica».

Flores también ha remitido la misiva a la ministra de Sanidad, Carmen Montón -consellera de Sanidad en el momento de la reversión de la gestión del Hospital de la Ribera- «para que este sistema sea implantando en toda España» con el objetivo de obtener una «sanidad pública rápida y de calidad, el mejor ahorro y la mejor protección de la salud para los ciudadanos».

«Por ello, más que una petición es una exigencia, ya que como protectores de la salud están obligados a ello. No entendemos por qué se ha retirado y no entenderemos que no se vuelva al mismo sistema de prevención eficaz y rápido a no ser que les muevan otros intereses que no sean los de la salud de los ciudadanos», concluye el escrito de la defensora del paciente.