Sanidad recluta celadores para no frenar operaciones en horario de tarde

Un celador de un hospital valenciano. / JOSé IGLESIAS La conselleria mantiene las tarifas que agravian a los profesionales de los hospitales, quienes anuncian que no participarán en el plan de autoconcierto DANIEL GUINDO Viernes, 1 marzo 2019, 00:43

La Conselleria de Sanidad quiere evitar que a partir del próximo lunes se vuelva a paralizar el plan para reducir las listas de espera quirúrgicas llevando a cabo operaciones por las tardes -iniciativa bautizada como autoconcierto- ante el anunciado «paro masivo» que realizarán los celadores de diez hospitales de la Comunitat. Y para ello está reclutando a sanitarios de esta especialidad que, en la actualidad, prestan servicio en centros de salud y de especialidades.

En concreto, como avanzó LAS PROVINCIAS, los celadores de los hospitales Arnau, Llíria, Sagunto, Gandia, General de Castellón, San Juan, Malvarrosa, Peset, Clínico y General de Valencia han optado por, a partir de hoy, no participar en el nuevo modelo de autoconcierto previsto por la conselleria, al verse agraviados frente al resto de profesionales sanitarios, puesto que el incremento previsto en las retribuciones que les abonarán (poco más del 9%) dista mucho del aumento fijado para el resto de sanitarios (médicos, enfermeros y auxiliares), que roza el 20%.

Los celadores recibieron ayer una notificación de la dirección general de Recursos Humanos de la conselleria en la que les comunica que las tarifas que se aplicarán se acordaron en la mesa sectorial con el beneplácito de los sindicatos representados, por lo que se mantienen. Ante esta respuesta, los celadores han optado por seguir en su postura de, a partir del lunes (normalmente los viernes no se programan operaciones vespertinas) no participar en este programa voluntario, decisión a la que probablemente se sumarán hoy los compañeros del Hospital La Fe. Ante esta desbandada de profesionales, Sanidad está reclutando a celadores que, en la actualidad, trabajan en centros de salud para cubrir este vacío, por lo que, según lamentaron fuentes de la Plataforma de Celadores de la Comunitat, «están reclutando a personal sin ningún tipo de experiencia en quirófano». Por ejemplo, en el departamento de salud Arnau de Vilanova-Llíria, se ha trasladado a los celadores la propuesta de trabajar por las tardes en los quirófanos del hospital, siempre y cuando no coincida con su turno en el centro de salud, a cambio de entre 70 y 80 euros por jornada.