Sanidad promete estudiar la saturación de los ambulatorios pero no concreta refuerzos La conselleria creará dos grupos de trabajo para analizar el problema, aunque no contenta a los sindicatos, que tachan la medida de «parche» DANIEL GUINDO VALENCIA. Sábado, 19 enero 2019, 00:29

La Comisión Técnica de Atención Primaria celebrada ayer no contentó a los sindicatos, al menos no a todos. Uno de los puntos del día estaba previsto que se centrara en los criterios para la dotación de plantillas en los equipos de Atención Primaria, escalón sanitario especialmente saturado en la Comunitat. Sin embargo, los representantes de la conselleria no concretaron los refuerzos que se van a poner en marcha para atajar las demoras y la sobrecarga de trabajo en los centros de salud. Frente a ello, plantearon la creación de dos grupos de trabajo que analizarán, respectivamente, cuestiones relacionadas con las medidas organizativas y con el análisis y las necesidades de recursos humanos, según explicó Rafael Cantó, presidente autonómico de Sanidad del sindicato CSIF. «Quieren ver qué es lo que hay que resolver de manera más urgente y, a finales de febrero, implementar las medidas. Después de una legislatura perdida entera ahora ponen parches, es un lavado de cara por la proximidad de elecciones», aseveró.

Desde CCOO indicaron que ayer esperaban una mayor concreción de las medidas, por lo que la comisión de ayer no cumplió sus expectativas. Aún así, señalaron que participarán en los grupos de trabajo planteados por la conselleria para defender sus propuestas, como la revisión de las plantillas deficitarias, la definición de equipos de Atención Primaria, el desarrollo de las competencias de los profesionales, la mejora de infraestructuras, la definición de las ratios de todo el personal (sanitario y no sanitario), implantación de las especialidades de enfermería, la disminución de la burocracia de las consultas, mejora de la coordinación entre los diferentes niveles (especializada, salud pública, servicios sociosanitarios y servicios de apoyo) y un plan de atención de urgencia extrahospitalaria.

Desde el Sindicato Médico CESM-CV, por contra, sí se mostraron relativamente satisfechos. «Se trata de un avance positivo fruto del trabajo de nuestra central y otros colectivos denunciando la situación», pero su secretario general, Andrés Cánovas, lamentó «los meses perdidos desde que el pasado septiembre se aprobó el acuerdo para la mejora de la Atención Primaria valenciana». Cánovas agregó que el departamento que dirige Ana Barceló pretende desarrollar un nuevo «y definitivo» modelo organizativo de Atención Primaria una vez que se disponga del despliegue de los presupuestos autonómicos de 2019 y se converse y consensúe con todos los implicados.

Los sanitarios lamentan «el tiempo perdido» pero esperan que en febrero se concreten las mejoras

En la reunión también se anunció que se aprobará el Plan de Recursos Humanos (con dos años y medio de retraso), lo que permitirá realizar nuevas contrataciones y cubrir jubilaciones, y que en tres meses se dotará a los médicos de vehículo sin conductor para las atenciones a domicilio.