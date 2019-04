Sanidad fracasa en su último intento de revertir la gestión del hospital de Dénia Protesta ante la Generalitat por la reversión. / irene marsilla DKV, mayoritaria en Marina Salud, dice que seguirá al frente de la concesión a menos que le hagan «una oferta seria y razonable» D. G. VALENCIA. Viernes, 12 abril 2019, 01:32

A la Conselleria de Sanidad se le agota el tiempo y todo apunta que hará falta un milagro para que la Administración autonómica se haga con la gestión del departamento de salud de Dénia -en la actualidad bajo la batuta de la concesionaria Marina Salud- antes de las próximas elecciones autonómicas del 28 de abril, tal y como ha reiterado en varias ocasiones el hasta ahora presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Después del plante de DKV -accionista mayoritaria de la UTE- a Sanidad a mediados de marzo, ante la incapacidad de la conselleria para concretar una propuesta firme, parecía que las negociaciones para la compra de las acciones de la compañía estaban rotas y que, si el Consell quería recuperar la gestión del departamento, debía recurrir a la fórmula del rescate, planteada por el propio Puig. Sin embargo, y después de ello, los contactos se han venido manteniendo y se concretaron ayer en una nueva reunión entre el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, y representantes de la aseguradora alemana. Un encuentro que, parecía, iba a significar la presentación de un acuerdo en firme que DKV no podría rechazar y el punto de inflexión para que la Generalitat pudiera anunciar, al fin, que había acuerdo. Pero nada más lejos.

Desde la Conselleria de Sanidad declinaron ayer ofrecer detalles del encuentro: «Se trata de una reunión interna», se limitaron a apuntar. Una reunión que, parece, no sirvió para demasiado. Desde DKV indicaron tras el encuentro que «no hay nada nuevo, no han habido avances», lo que significa, según precisaron que «seguimos en nuestra posición de continuar hasta el fin de la concesión a menos que nos hagan una oferta seria y razonable, en cuyo caso la valoraremos». De estas palabras se desprende que, o bien Sanidad no ha hecho todavía ninguna oferta -algo que a estas alturas no parece probable, puesto que las negociaciones se remontan a hace tres años-, o que la oferta presentada no era seria y razonable a ojos de DKV.

En un primer momento, como informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, el Consell iba a plantear un acuerdo a DKV para formalizar la compra de las acciones después de elecciones y en el que incluiría una cláusula que obligaba a la Administración a indemnizar a la empresa si esa compra no se materializada, planteamiento paralizado por Intervención dado su difícil encaje legal. La Generalitat no pudo concretar este acuerdo, lo que generó malestar en la compañía, que optó por congelar las negociaciones a la espera de algún movimiento. Pero los días pasan y la propuesta no llega por lo que, por ahora, Marina Salud sigue al frente del área de salud de Dénia.