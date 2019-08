Sanidad deriva a un paciente de Castellón a 60 kilómetros para someterse a una colonoscopia El Síndic de Greuges pide agilidad a la conselleria por la existencia de listas de espera para pruebas diagnósticas que superan los 14 meses de demora EP Domingo, 11 agosto 2019, 23:08

valencia. El Síndic de Greuges ha recomendado a la Conselleria de Sanidad que «extreme al máximo la diligencia» para garantizar la protección de la salud tras la queja de un paciente del Hospital de La Plana de Castellón operado de un tumor colorrectal al que remitieron al IMED de Burjassot, que se encuentra a 60 kilómetros, para realizarle una colonoscopia ya que en su centro había una lista de espera de 14 meses. El paciente, en su escrito de queja, ha explicado que periódicamente debe hacerse colonoscopias de control porque fue intervenido de un tumor hace tres años y dos meses. Sin embargo, «siempre» ha tenido muchos problemas para realizárselas en el Hospital de la Plana, su hospital de referencia y donde le operaron, porque «siempre tienen una lista de espera de 14 meses, sin que lo solucionen».

De hecho, ha apuntado que hace dos años, la última que le realizaron, ya tuvo que poner una queja por escrito, porque faltaban días para la visita de su oncólogo, y todavía no la tenía realizada. Este mes de enero le tocaba otra vez la prueba, y como no le llamaban fue a interesarse y le remitieron al hospital IMED de Burjassot. Al respecto, ha criticado el traslado a un centro a esta distancia porque para realizarse la prueba debe estar dos días sin comer y toda la noche en el baño con laxantes. Además, ha señalado que en el hospital de Valencia se encontró con otras cuatro familias de Castellón «con el mismo problema y desplazamiento, y obviamente, indignados» y ha cuestionado por qué no se les deriva a un centro privado más cerca pare evitar estos desplazamientos.

La conselleria explicó que la demanda de colonoscopias se ha incrementado en todos los departamentos de salud de la Comunitat.