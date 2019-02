Sanidad no actualiza los méritos en la bolsa de trabajo desde 2016 Personal sanitario en un hospital valenciano. / CONSUELO CHAMBÓ El Sindicato Médico pide una autobaremación online ya que, con el sistema actual, «tardarán ocho o nueve meses en ponerse al día» DANIEL GUINDO Valencia Viernes, 1 febrero 2019, 20:03

«Me afecta porque alguien que tiene menos puntos que yo me ha quitado el puesto de trabajo, ya que no me han contabilizado los méritos de 2017 y 2018, como los cursos o el tiempo trabajado». Una sanitaria valenciana que prefiere permanecer en el anonimato dio la voz de alarma al conocer el retraso que acumula la actualización de los méritos en la bolsa de trabajo de la Conselleria de Sanidad, demoras que alcanzan los dos años, y que le ha costado su empleo mientras estaba de baja maternal. Y no es un caso aislado. Desde el Sindicato Médico CESM-CV extienden los retrasos a toda la bolsa, con actualizaciones pendientes desde 2016, y achacan el problema a la falta de personal -según la formación, sólo cuatro funcionarios en toda la Comunitat se dedican a estas tareas-. Para solventarlo, reclaman que se implante un sistema de información y autobaremación online, como ya existe en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía; un nuevo modelo en el que los implicados deben asumir que «si se autobareman mal, se arriesgan a perder la plaza». Con el sistema actual, calculan desde la formación sindical, «para ponerse al día con los méritos de la bolsa de Sanidad harían falta entre ocho y nueve meses».

Sanidad asegura que se están activando mejoras para agilizar los procedimientos

Por su parte, desde el sindicato CSIF concretaron que «lo último baremado es de servicios prestados a 30 de septiembre de 2016», aunque agregan que «del 5 al 23 de noviembre abrieron bolsa de méritos a 31 de octubre de 2018», procedimiento que todavía no ha terminado. Al respecto, lamentan que «no nos informan de nada, ni de quién barema, ni quién ve esos datos».

Las cifras 57.573 solicitudes se han presentado a la última bolsa de empleo convocada por la Conselleria de Sanidad. 4 funcionarios son los encargados de las baremaciones y actualizar los méritos, según CESM-CV.

En esta línea, desde la Conselleria de Sanidad explican que el pasado 3 de enero de 2018, hace ya más de un año, entró en vigor la actual edición de bolsa de las listas de empleo convocada en febrero de 2017. Sobre ella, admiten que el cierre del periodo de méritos de esa edición fue el 30 de septiembre de 2016. Al respecto, subrayan que se presentaron alrededor de 55.301 instancias y participaron en el procedimiento 48.024 personas. Sin embargo, y a pesar de esta numerosa participación, «esta quince edición se puso en marcha en un plazo inferior a un año», destacan.

Además, aclaran que, por resolución de 29 de octubre de 2018 se convocó la edición 16 de las listas de empleo temporal y la fecha límite de méritos a baremar para esta nueva edición es el 31 de octubre de 2018. En esta ocasión se han presentado 57.573 solicitudes y han participado en el procedimiento 51.801 personas. «A pesar del volumen de candidaturas y conscientes de la magnitud de las tareas de valoración de los méritos, se están implementando mejoras en los procedimientos y aplicaciones informáticas con el objetivo de agilizar al máximo la publicación de la nueva edición», anuncian desde la conselleria.

CSIF critica que «no se informa de nada, ni de quién barema ni de quién ve esos datos»

Respecto a la cuestión de los recursos humanos destinados a la valoración de las listas de empleo temporal, desde la conselleria indican que las unidades de personal de las direcciones territoriales de Sanidad de Valencia, Alicante y Castellón, así como el área de salud de Alcoy, «realizan las tareas de baremación y mecanización de las puntuaciones en las aplicaciones informáticas dentro de su ámbito territorial, dirigidas, supervisadas y asesoradas por el personal de la sección de personal temporal de los servicios centrales de la Dirección General de Recursos Humanos».