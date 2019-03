Salvador rechaza pedir al Consell Jurídic un informe sobre el decreto de los VTC La patronal del sector había solicitado a la Generalitat un dictamen que aclare la legalidad de la normativa para regular este servicio I. DOMINGO/EP Sábado, 2 marzo 2019, 00:30

valencia. Un 'no' por respuesta. Es lo que se encontró ayer Unauto, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), a la petición realizada el jueves a la conselleria de Obras Públicas. Esto es, que el departamento que dirige María José Salvador solicite al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un informe sobre la legalidad del decreto que se elabora para regularizar el sector.

Pero la consellera no tardó ni 24 horas en responder. Lo hizo tras firmar un convenio con el Ministerio de Fomento para reactivar la construcción de un millar de viviendas de alquiler asequible en Valencia y su área metropolitana. Preguntada por la petición de la patronal de los VTC, Salvador replicó que al CJC no le corresponde informar sobre el proyecto de decreto y subrayó que la Generalitat no presentará una normativa «con informes desfavorables» por lo que contará con los de la Abogacía y todos los que sean preceptivos.

Un matiz que ya conocía Unauto cuando hizo la petición («sabemos que no es obligatorio», dijo el presidente autonómico, Ricardo González) pero insistió en reclamar esa consulta al tener «la certeza» de que la normativa valenciana «no pasará el filtro» de constitucionalidad, como ha sucedido con el decreto catalán, en el que se ha basado el Consell.

La Generalitat «no va a presentar un decreto con informes desfavorables», indicó la consellera, quien ha explicó que el Jurídic «no está en el proceso preceptivo de tramitación del decreto, ni de éste ni ningún otro» y que, por lo tanto, «no habrá informe del CJC porque no corresponde». Fuentes de la conselleria de Vivienda detallaron después que, si bien los informes del CJC son preceptivos en la tramitación de nuevas leyes, no es así en el caso de los decretos.

Salvador también aportó más detalles sobre el proceso en que se encuentra la normativa valenciana, actualmente en proceso de alegaciones. Así, el proceso acabará a mitad de marzo y después «se continuará con los informes jurídicos correspondientes».

Restricciones del decreto

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se pronunciaba y mostraba su preocupación por las restricciones de algunas regulaciones autonómicas sobre los (VTC), como las aprobadas en Cataluña y Baleares, y advertía de que las regulaciones anunciadas en la Comunitat y País Vasco «contienen restricciones similares»

En una carta dirigida a los responsables autonómicos de transporte, el presidente de la CNMC, José Marín Marín, menciona aspectos como la precontratación con un tiempo mínimo de 15 minutos o la prohibición de la geolocalización, unas restricciones que considera «contrarias a los principios de buena regulación económica». Además, recuerda a las autonomías que la regulación de los servicios VTC debe beneficiar al conjunto de los consumidores y usuarios.