«Debajo de los escombros están los tres banquitos donde todas las tardes se sienta la gente mayor a charlar y donde los niños juegan al balón, entre otros, mis hijos. Esto podía haber sido una tragedia», contaba Mónica, mirando la montaña de historia desmoronada. Decenas de burjasotenses peregrinaban ayer hacia el tramo destruido del muro de Los Silos para inmortalizar, con móviles y cámaras, «este desastre temido por todos, sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Llevamos treinta años esperando que alguna administración haga algo», se lamentaba Juan, vecino jubilado sin banco para charlar. «Aquí veníamos a festear cuando éramos jóvenes y verlo así te encoge el corazón. Se podría haber evitado pero, como siempre, llegamos tarde a todo», se lamentaba Amparo, a los pies del monumento «más querido de Burjassot, porque forma parte de nuestras vidas y de nuestra historia».

A las dos menos cuarto de la madrugada de ayer, un «estruendo enorme nos ha despertado. Caída un aguacero increíble y, al asomarme a la ventana, he visto una mancha marrón. Pensaba que se había caído una palmera. Cuando esta mañana he visto lo que realmente era, se me ha caído el alma a los pies», relataba Pilar, vecina que reside justo enfrente del tramo desmoronado de Los Silos.

Por el siempre concurrido tramo del paseo Concepción Arenal, centro neurálgico de la vida social de Burjassot, ahora se extiende una amalgama de piedras, tierra, vallas y tristeza. Algunos de los más de 600 componentes de la Agrupación Musical Los Silos observaban el desolador panorama desde el balcón. «Se nos ha caído nuestra postal».