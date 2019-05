Cada día rompen 32 parejas en la Comunitat

Faltan ayudas públicas para guarderías y el cuidado de los hijos

«Las comunidades autónomas dan pocas ayudas directas a las familias. Tan solo cinco regiones dan ayuda por nacimiento y/o por cuidado de hijos» y entre ellas no se encuentra la Comunitat, que las ayudas para la compra de libros de texto son de las pocas a las que las familias pueden acogerse. De esta colaboración pública, en el caso de la Comunitat no se tiene en cuenta la Renta Valenciana de Inclusión, puesto que es una prestación enfocada a ayudar a personas en riesgo de exclusión, no a incentivar la figura familiar, y está sujeta a limitaciones de renta. Por tanto, «la conciliación de la vida laboral y familiar es deficitaria», según advierte el informe del Instituto de Política Familiar, que echa en falta que las plazas en las escuelas infantiles estén financiadas prácticamente en su totalidad o que se otorguen ayudas para excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de los hijos. Mayores deducciones por hijos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o deducciones específicas para familias numerosas o madres trabajadoras con hijos pequeños son otros de los déficits detectados.