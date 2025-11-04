Rosa Álvarez, a preguntas de Vox sobre el papel de Sánchez en la gestión de la dana: «El Gobierno no tuvo nada que ver con los muertos» La presidenta de la asociación de víctimas mortales defiende que no están instrumentalizados por ningún partido u organización: «Detrás sólo tenemos la memoria y el dolor»

«El Gobierno de España no tuvo nada que ver con los muertos, y en cuanto a su actuación posterior, cada uno tiene su opinión, pero todo es mejorable». Esta frase, pronunciada por Rosa Álvarez, presidenta de la asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, se ha podido escuchar durante el turno de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios y las respectivas réplicas, que ha seguido a la primera intervención en la comisión de investigación sobre la gestión de la tragedia impulsada en el Congreso de los Diputados.

La representante de la organización ha agradecido en varias ocasiones el tono mantenido por todos los diputados en sus intervenciones. El primero en hacerlo ha sido el representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que le ha preguntado sobre cuál era, a su juicio, la responsabilidad del Gobierno, a lo que Álvarez ha respondido con la frase antes citada.

Por su parte, desde el PP le han apuntado que las personas que están fuera de su asociación «y están en silencio» también son víctimas, y se ha insistido en que se podía haber hecho mucho más este último año, antes de comprometerse a «trabajar para buscar la verdad», para lo que han pedido que les ayuden. Álvarez, por su parte, ha replicado recordando las secuelas «físicas y emocionales» de todos los afectados, y también ha defendido que «han sido víctimas de una gestión catastrófica», justo antes de insistir en que ni son políticos ni están politizados, y que detrás de la asociación no hay ninguna organización, «sólo la memoria y el dolor».

En sus réplicas, la presidenta ha querido tener palabras de halago hacia la jueza de Catarroja que instruye la causa, por su trabajo y por su «gestión empática», ha lanzado críticas a los consellers Camarero y Rovira, pues en su opinión sus actuaciones «podían haber causado más muertes», y en respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián ha dicho que las víctimas necesitan, «más que buenas palabras, un apoyo real» y no formar parte de cálculos electoralistas.

Además, ha calificado de «infame» al Gobierno de la Generalitat «porque ha dicho que estamos instrumentalizados, cuando yo no soy de nadie, soy fruto del dolor», y también ha querido contestar a la referencia al Rey que introdujo Mazón en su declaración del lunes. «Incluso la Corona estuvo de acuerdo en que no estuviera en la recepción privada que se celebró antes del funeral», dijo.

Por último, ha reconocido que se tenía que haber realizado alguna obra preventiva más y ha defendido que la Ley de la Huerta no tuvo nada que ver con lo ocurrido. «En la comarca de l'Horta Sud ya sólo queda la palabra sud», ha dicho de manera gráfica.