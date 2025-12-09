El Roig Arena como nunca se había visto: desde el cielo

Jorge Alacid Valencia Martes, 9 de diciembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Visto desde fuera, el Roig Arena impresiona. Desde dentro también, por supuesto, sobre todo ahora, porque está reciente su inauguración de hace tres meses y la ciudad y el entorno más inmediato se tienen que acostumbrar aún a su presencia, a su condición de icono y a las posibilidades de desarrollo urbano que ofrece. En el acercamiento al nuevo coloso valenciano, puede recurrirse a una larga serie de itinerarios: desde la fachada central, desde el paseo por el interior, el disfrute de sus servicios de restauración. El calor que emana la grada cuando juega el Valencia Basket o el animado ambiente propio de los espectáculos musicales que alberga. O también observando su deslumbrante fisonomía desde el Bulevar Sur o incluso desde lejos, cuando se ilumina por la noche y llama la atención unos cuantos kilómetros más allá.

Y también hay otra opción. La que está al alcance de un clic: las imágenes que acompañan estas líneas son una manera nunca vista de aproximarse al Roig Arena. A vista de dron, un vídeo grabado por ERRE, el estudio de arquitectos que proyectó el edificio, depara un punto de vista muy singular. De lejos, de cerca. Y también desde el aire: cómo se ve el conjunto que forma con su entorno más inmediato, desde el cielo. Cómo se observa esta criatura recién nacida a la luz de la noche de Valencia.

