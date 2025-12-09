Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Roig Arena como nunca se había visto: desde el cielo

El Roig Arena como nunca se había visto: desde el cielo

Un vídeo tomado por un dron refleja la potencia del edificio y su enriquecedora relación mutua con el entorno y con Valencia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

Visto desde fuera, el Roig Arena impresiona. Desde dentro también, por supuesto, sobre todo ahora, porque está reciente su inauguración de hace tres meses y la ciudad y el entorno más inmediato se tienen que acostumbrar aún a su presencia, a su condición de icono y a las posibilidades de desarrollo urbano que ofrece. En el acercamiento al nuevo coloso valenciano, puede recurrirse a una larga serie de itinerarios: desde la fachada central, desde el paseo por el interior, el disfrute de sus servicios de restauración. El calor que emana la grada cuando juega el Valencia Basket o el animado ambiente propio de los espectáculos musicales que alberga. O también observando su deslumbrante fisonomía desde el Bulevar Sur o incluso desde lejos, cuando se ilumina por la noche y llama la atención unos cuantos kilómetros más allá.

Y también hay otra opción. La que está al alcance de un clic: las imágenes que acompañan estas líneas son una manera nunca vista de aproximarse al Roig Arena. A vista de dron, un vídeo grabado por ERRE, el estudio de arquitectos que proyectó el edificio, depara un punto de vista muy singular. De lejos, de cerca. Y también desde el aire: cómo se ve el conjunto que forma con su entorno más inmediato, desde el cielo. Cómo se observa esta criatura recién nacida a la luz de la noche de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Roig Arena como nunca se había visto: desde el cielo