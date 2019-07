Ricardo Caballer se despide por la puerta grande El espectáculo piromusical junto al Veles e Vents. :: / JESUS SIGNES El pirotécnico propone más coordinación en los espectáculos de Valencia tras quedarse varios restaurantes sin clientes por el cierre de accesos El maestro de la pólvora inicia un periplo de piromusicales por España LOLA SORIANO VALENCIA. Lunes, 15 julio 2019, 00:33

No era el coso de la calle Xàtiva, pero Ricardo Caballer salió en la madrugada del domingo de La Marina por la puerta grande. Era el último piromusical que disparaba en Valencia, tras denunciar las trabas burocráticas y administrativas a la hora de programar espectáculos pirotécnicos, y no decepcionó. El entorno del edificio Veles e Vents y de la dársena del puerto estuvo lleno hasta la bandera porque nadie se quería perder la última entrega de Ricasa en el cap i casal.

El maestro de la pólvora asegura que «cierra un ciclo en Valencia muy contento porque la gente se volcó. De hecho, creo que es la ocasión en la que he visto más público concentrado. Es gratificante».

Eso sí, Ricardo Caballer pide que se reflexione sobre las trabas burocráticas a la hora de coordinar los permisos «porque me consta que la gente tiene muchas ganas de espectáculos pirotécnicos». De hecho, explica que «no es positivo que se concedan permisos a última hora porque un piromusical es un traje a medida, no un castillo al uso y hay que invertir mucho tiempo en la coordinación de los disparos con la música y hay que marcar cada cambio o golpe de música para que cuadre con las 5.500 órdenes de fuego distribuidas en un espacio de 180 metros».

También sugiere que sería recomendable «que a la hora de preparar el dispositivo de los espectáculos de ocio en Valencia hubiera más coordinación porque me consta que en muchos restaurantes de La Marina y el paseo tenían reservas y muchos clientes no pudieron llegar a las 21 horas porque los accesos estaban cortados». Por eso asegura que «si se hace un espectáculo para que la gente disfrute, lo que no puede ser es que haya sectores económicos que se vean perjudicados porque los comensales no pueden ir».

Si bien Ricardo Caballer ya no disparará en Valencia, los amantes de la pirotecnia podrán seguirle en otros puntos, ya que va a iniciar un periplo. Anoche lanzó un piromusical en Dénia, hoy estará en Moraira y el 24 de julio, el día de Santiago Apóstol, estará en Galicia. También firmará piromusicales el 4 de agosto en Huelva; el día 14 en Málaga; el 17 en Gijón y en San Sebastián. Y el 14 de septiembre estará en Sueca.