El Plan Sur, la barrera tras siglos de inundaciones

«Una riada igual que aquella desbordaría hoy el cauce»

Hablar con Vicente Fullana no sólo supone un torbellino de historia, un fulgurante viaje al pasado para comprobar la lucha por lograr el revolucionario cambio para el futuro de Valencia que supuso el Plan Sur. La entrevista sirve para comprobar que, hace medio siglo, la lucha por la financiación del Gobierno central, la culminación de infraestructuras y el trato preferente con la Comunitat era ya una batalla eterna. «Yo perseguí al director general de Obras Públicas y al ministro porque querían hacer la mitad de puentes de los 16 que eran necesarios», repasa con memoria quirúrgica Fullana desde el despacho que aún ocupa en el área de Ingeniería Hidráulica de la Politècnica de Valencia a sus 89 años. «¡Ah!, al final el alcalde Rincón de Arellano escribió a Carrero Blanco e hicieron todos los puentes», apostilla el profesor emérito vitalicio de la UPV, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 'alma mater' del Plan Sur como teniente alcalde del Ayuntamiento.

«Desde aquellas obras nunca jamás se ha vuelto a inundar la ciudad», saca pecho el experto. Eso sí, advierte. «Lo dije hace unos años en una charla y es así, si hubiera una riada como aquella desbordaría también el actual cauce. Causaría muy pocos daños y apenas inundaría los aledaños, pero esto se solucionaría con unas barreras en todo el perímetro por apenas 20 millones». Fullana no olvida cómo, tras la riada del 57, la 'solución sur' no empezó a llevarse a cabo hasta 1965. El Estado no quería financiar los tres colectores de aguas necesarios. Al final lo hizo con uno.

«¿Sabía usted que hasta los años 80 no había alcantarillado en Valencia? Se desaguaba a las acequias. No paramos de pedir dinero a Madrid para que se hiciera, pero al final se llevó a cabo con fondos europeos», apostilla el ingeniero. Y «todavía debemos» los 500 millones que nos dieron para las obras del colector sur, rememora. A él la riada le pilló trabajando en Madrid. «Un compañero me dijo que Valencia no necesitaba dinero, que exagerábamos. Yo me empeñé aquel día en regresar a mi tierra y ayudar. Y estoy feliz porque al final creo que lo hice».