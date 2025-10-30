«Los Reyes rompieron toda la tarde el protocolo para abrazarnos»

Fran Cantos y Thais Bonilla estaban viviendo, hace 366 días, una de las peores jornadas de su vida. Sus padres habían fallecido. Hoy, un año ... y un día después de la tarde de la dana, fueron dos de los protagonistas del funeral de Estado al llevar la corona al monolito central, uno de los momentos más emocionantes de la tarde, y sintieron de cerca el calor de los Reyes, que rompieron el protocolo en varias ocasiones para abrazar a las víctimas. Hasta ellos recibieron un cariñoso saludo de Felipe VI y Letizia, pese a que no estaba programado. Los dos agradecen su cercanía y el hecho de que el funeral se celebrara el 29 de octubre, lo que les evitó estar en casa con el pensamiento constante de lo que había pasado un año antes, cuando perdieron a sus respectivos progenitores. Además, insisten en la rabia que les generó la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Thais explica que vivió el día «con una mezcla de emociones». «Llevar la corona fue emocionante, pero también tenía tristeza porque escuchar los discursos te ponía un nudo en la garganta», cuenta Thais, que asegura que sintió «rabia y frustración» con la llegada de Mazón. «Había mucha tensión contenida», explica: «Era el momento de sacarlo todo». Thais agradece a la organización del funeral la cercanía que se permitió con los Reyes y también entre las propias víctimas, así como el hecho de que se celebrara el 29 de octubre. «Era muy necesario poder celebrar este funeral para nuestra familia, y el día era muy importante también. Di las gracias a la Casa Real por haberlo organizado el 29 de octubre. Si no, me habría quedado en casa, donde murió mi padre, y encima con la lluvia, que aquel día no llovió, pero te arrastra inevitablemente», comenta.

Ver 150 fotos Fran y Thais, con los Reyes, en un momento del funeral. CASA REAL

«Las víctimas estábamos todas juntas y pudimos conocernos todos. Vinieron además familiares de otros municipios, conocimos a Virginia de Albacete...», explica Thais, antes de aplaudir el comportamiento de los Reyes. «Les di las gracias porque nos abrazaron y nos dieron mucha fuerza», cuenta Thais. En los ensayos, en ningún momento se planteó la posibilidad de que Felipe VI y Letizia les saludaran o les abrazaran. «No, eso no estaba planteado. Nos decían que nosotros teníamos que dejar la corona de flores en el monolito y luego apartarnos un poco para el minuto de silencio. Pero ellos rompieron el protocolo, era el momento. Además, es que estuvieron toda la tarde rompiéndolo para seguir cerca de nosotros», asegura Thais.

«Estaba muy afectado»

De la misma opinión es Fran. «Estaba muy afectado, creo que como todos», empieza. «Estoy muy agradecido a la organización, el aspecto laico y el hecho de que el funeral estuviera centrado en las víctimas», asegura Fran. «Los Reyes se mostraron cercanos, no quería foto con ningún político. Los Reyes mostraron cercanía y calidez, como la otra ocasión en la Catedral, ellos nos inspiran confort y consuelo. La gente se acercó a ellos de manera natural. Me alegro de que fuera así», comenta. Fran también se muestra convencido de que fue un acierto celebrar el tributo el 29 de octubre. «Ese día tienes más en cuenta todo lo que pasó, pero si nos encontramos todos juntos y nos acordamos de nuestros familiares es perfecto. Si no, habríamos estado en casa y el día habría sido horrible de recuerdo y de tristeza, que eso no lo puedes evitar, pero el recuerdo habría sido insoportable», desgrana.

Fran se reconoce como anterior votante del PP, aunque ahora dice que no volvería a confiar en ellos «por la decepción» que siente hacia Feijóo. Él, como el 61% de los votantes de la formación tal como desveló una encuesta que publicó LAS PROVINCIAS el pasado fin de semana, no cree que Mazón pueda seguir siendo presidente de la Generalitat. «Teníamos todos mucha rabia. No queríamos que en un día como el de ayer la rabia estuviera presente y por eso le pedimos que no viniera. Pensábamos que íbamos a poder tener un momento de tregua», lamenta.

«Ha sido un año muy duro y esto en teoría iba a ser un momento de paz, pero ni siquiera eso pudimos tener», cuenta con tristeza. «Estábamos más centrados en su presencia que en sentir y acordarme de mi padre. Hubo muchísima contención para lo que podía haber pasado. Habíamos hablado de que iba a ser un momento para nosotros y que no nos arruinaran la experiencia y por eso hubo algo de contención», explica Fran, que asegura que durante los minutos en que se leyeron los nombres y apellidos de las 237 víctimas, él estuvo mirando fijamente a Mazón. «Me apartó la mirada varias veces. 'Vete, estás a tiempo', le grité», asegura. ﻿