Urgente El precio de la luz cae en picado este viernes 31 de octubre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Fran y Thais, este jueves, en Paterna y Paiporta. JESÚS SIGNES/IRENE MARSILLA

«Los Reyes rompieron toda la tarde el protocolo para abrazarnos»

Los familiares de víctimas que llevaron la corona durante el funeral de Estado destacan la importancia del tributo el 29-O: «Nos evitó estar solos en las casas en las que murieron nuestros seres queridos»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Fran Cantos y Thais Bonilla estaban viviendo, hace 366 días, una de las peores jornadas de su vida. Sus padres habían fallecido. Hoy, un año ... y un día después de la tarde de la dana, fueron dos de los protagonistas del funeral de Estado al llevar la corona al monolito central, uno de los momentos más emocionantes de la tarde, y sintieron de cerca el calor de los Reyes, que rompieron el protocolo en varias ocasiones para abrazar a las víctimas. Hasta ellos recibieron un cariñoso saludo de Felipe VI y Letizia, pese a que no estaba programado. Los dos agradecen su cercanía y el hecho de que el funeral se celebrara el 29 de octubre, lo que les evitó estar en casa con el pensamiento constante de lo que había pasado un año antes, cuando perdieron a sus respectivos progenitores. Además, insisten en la rabia que les generó la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

