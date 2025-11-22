Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trenes de cercanías en una imagen de archivo. Jesús Signes

Retrasos en tres líneas de Cercanías este sábado

La avería en una infraestructura provoca retrasos en las líneas C3 y C6, mientras que un tren de la línea C1 también circula con 15 minutos de demora

Redacción

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

La avería en una infraestructura entre València Nord y València F.S.L. está provocando retrasos en la circulación de los trenes de las líneas C3 y C6 durante la mañana de este sábado. La incidencia ha sido notificada alrededor de las 08:00 horas a través de las redes sociales, y una hora más tarde se informó de que había sido resuelta.

No obstante, desde Cercanías informan que pueden producirse más retrasos, aunque están trabajando para que los trenes circulen con la frecuencia habitual.

Por otro lado, también se ha comunicado que el tren de la línea C1, con salida prevista a las 09:05 h desde la estación de Gandia con destino València Nord, circula por Sueca con un retraso de 15 minutos.

Las incidencias en los trenes de Renfe se están convirtiendo en una constante. El pasado viernes, un tren de Cercanías dejó a centenares de pasajeros varados en el último servicio desde el Circuit Ricardo Tormo. Esta semana, la caída de una catenaria dejó .detenido un tren entre Sollana y Sueca.

