El retraso en el pago de 16,4 millones de euros de ayuda del IRPF afecta a más de 900 programas sociales en la Comunitat Acción de voluntariado de Cruz Roja. / Irene Marsilla La demora en el pago de este dinero que recauda el Estado a través de la 'XSolidaria' afecta a 200 entidades de discapacidad, inclusión y voluntariado DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 7 febrero 2019, 10:59

Unas 370.000 personas en situación de vulnerabilidad y 800 puestos de trabajo en entidades de discapacidad, inclusión y voluntariado se ven afectados por el incumplimiento en los plazos de abono de la subvención

La Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunitat (PTSCV) denuncia el retraso de la Generalitat en el abono de los 16,4 millones de euros de las subvenciones concedidas para la realización de programas de interés general para atender fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0'7% del IRPF de 2018.

La demora en el pago de este dinero que recauda el Estado a través de la 'XSolidaria', la casilla 106 de Actividades de Interés Social que marcan los ciudadanos en su Declaración de la Renta, afecta a 900 programas desarrollados por 200 entidades de discapacidad, inclusión y voluntariado en la Comunitat.

Estas ayudas, que se ingresaban a principios de enero, permitían a las entidades iniciar sus programas anuales de atención a personas en situación de vulnerabilidad en el primer mes del año, dando así cierta estabilidad y continuidad a los programas. Sin embargo, en 2019 todavía no se ha realizado el pago, aunque algunas entidades ya han recibido la notificación por parte de la Conselleria de Hisenda del abono de las subvenciones mediante el sistema de confirming para mediados de marzo.

La PTSCV rechaza que el dinero de la 'XSolidaria' se abone por medio del sistema de confirming y más allá de las fechas establecidas, y critica que no se haya tenido información clara y detallada sobre los 16,4 millones de euros del 0,7% del IRPF transferidos por el Estado en el mes de agosto de 2018. Asimismo, recuerda que el propio artículo 44.1.f de la Ley de Presupuestos de la Generalitat 2019 indica que las subvenciones de naturaleza corriente y de capital para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la Comunitat, articuladas a través de las líneas S5177 y S5185, pueden cobrarse de inmediato y en su totalidad una vez concedidas.

En este sentido, el presidente de la PTSCV, Luis Vañó, apunta que «con todo lo que está ocurriendo con la mala gestión del pago del dinero del IRPF 2018, fundamentalmente no se ha preservado la singularidad de estas subvenciones, que tienen que tener un carácter diferenciado y separado de otras convocatorias o ayudas de la administración autonómica valenciana. No se está cumpliendo con la realización efectiva de la finalidad de estos fondos y la correcta gestión de los mismos, ya que no se está asegurando que el dinero que ya se transfirió a nuestra comunidad se aplique a la finalidad social propia del 0.7%; y al querer hacer el pago de dicho dinero por la vía del confirming, se desnaturaliza totalmente lo que son estas ayudas que vienen directas de ciudadanos y ciudadanas que marcan la X Solidaria de su declaración de la renta«.

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat estima que unas 370.000 personas en situación de vulnerabilidad, así como 800 puestos de trabajo en las entidades de acción social, se ven afectados seriamente al no efectuarse el abono de estas ayudas en el período establecido.

En la actualidad, son miembros de la citada plataforma la EAPN CV (Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión Social), Cruz Roja Española Comunidad Valenciana, Cáritas Comunidad Valenciana, CERMI CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana), Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y ONCE Comunidad Valenciana.