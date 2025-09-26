Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Retenciones en el by-pass, la V-30 y la Pista de Ademuz este viernes
Retenciones en la V-30 a la altura de Mislata. DGT

Retenciones en el by-pass, la V-30 y la Pista de Ademuz este viernes

Tráfico ·

La circulación ha sido densa durante las primeras horas de la mañana

Redacción

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:23

Nueva mañana de atascos en Valencia este viernes. Tras las grandes retenciones que tuvieron lugar ayer y que colapsaron por completo la circulación en varias de las vías principales, el tráfico ha vuelto a ser denso durante este 26 de septiembre. Algunas de las carreteras más concurridas han presentado retenciones y una circulación muy densa. La V-30 registra varios kilómetros de congestión. Además, en ambos sentidos. Tanto hacia Alicante como hacia el puerto de Valencia. Los puntos más calientes se encuentran a la altura de Mistala, en Vara de Quart y también en Paterna y Quart de Poblet.

Esta situación genera que otras vías también presenten retenciones dado que hay una gran cantidad de vehículos que quieren incorporarse a la V-30. Es lo que sucede en la CV-30 a su paso por Terramelar, que reigstra 1,5 km de atascos, o la A-3 a la altura de Xirivella donde se ha formado un tapón sentido Valencia.

En la CV-36 a su paso por Picanya también hay retenciones importantes. Cabe recordar que hay un tramo muy importante que todavía se encuentra en obras tras la dana. Se han registrado dos kilómetros de retenciones. Por otro lado, en la CV-35 (conocida como la Pista de Silla) hay cuatro kilómetros de colas a la altura de San Antonio de Benagéber en sentido Valencia. En esta misma vía, pero en sentido Ademuz, hay problemas de circulación a la altura del barrio de La Coma.

En el by-pass hay un atasco importante a la altura de Chiva que abarca desde el kilómetro 338 al 340 en sentido Barcelona. Por último, en la V-31 hay una retención a la altura de Silla en sentido Valencia que es de dos kilómetros y en la V-21 hay dificultades para circular a la altura de Alboraya también en dirección hacia la capital.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

