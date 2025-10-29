El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
El actor hace una donación a través de su fundación solidaria a un centro cuyo futuro estaba comprometido tras la riada
Rosana Ferrando
Valencia
Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:43
El actor Johnny Depp dona al Centro Instructivo y Musical de Massanassa 65.000 dólares para ayudar a la reconstrucción del edificio donde ensayaban porque ... quedó totalmente inutilizable debido a la riada del pasado 29O. La ayuda la han obtenido gracias a unos contactos que tenía el antiguo informático del centro musical en la fundación solidaria del actor.
El centro ha mantenido conversaciones con los responsables de la fundación durante todo el verano para poder gestionar la llegada del dinero, que finalmente llegará en dos semanas. En el proceso ha participado una empresa estadounidense que gestiona los donativos sin ánimo de lucro para garantizar que el dinero sea utilizado en beneficio la escuela. El país de origen exige esta práctica para poder realizar dicho pagos.
El CIM de Massanassa fue la sociedad más afectada por la dana. Tanto los instrumentos como los locales de ensayo quedaron sepultados bajo el barro. Para poder continuar con su labor educativa han recurrido a otros lugares como iglesias para poder impartir las clases.
