Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Nos une un sentimiento de dolor»
Johnny Depp en una foto de archivo Juan Herrero EFE

El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa

El actor hace una donación a través de su fundación solidaria a un centro cuyo futuro estaba comprometido tras la riada

Rosana Ferrando

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:43

Comenta

El actor Johnny Depp dona al Centro Instructivo y Musical de Massanassa 65.000 dólares para ayudar a la reconstrucción del edificio donde ensayaban porque ... quedó totalmente inutilizable debido a la riada del pasado 29O. La ayuda la han obtenido gracias a unos contactos que tenía el antiguo informático del centro musical en la fundación solidaria del actor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  6. 6 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  9. 9 229 nombres en nuestra memoria
  10. 10

    Así será el funeral de Estado: lectura de los 229 nombres, voz de las víctimas y saludo de los Reyes a los afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa

El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa