Un referente que cambió Valencia

Francisco Ballester-Olmos y Manuel Sánchez-Luengo. / lp La Real Sociedad de Agricultura y Deportes celebra su 160 aniversario | El club que emergió por las inquietudes de los empresarios agrícolas lucha ahora para fomentar la actividad cultural y deportiva M. GUADALAJARA Jueves, 19 septiembre 2019, 00:42

valencia. La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes está de celebración. Más de 160 años de historia avalan a este club social que surgió de las inquietudes de empresarios agrícolas y evolucionó junto a los valencianos, con más de 900 socios, se consolida como un referente de la cultura, la investigación y el deporte. Con un programa de actividades, conferencias y mesas redondas, quiere celebrar su larga trayectoria y su historia como referente que cambió la ciudad.

La promoción y defensa de los intereses agrarios valencianos fue la motivación que propició su origen muy ligado al momento histórico del país. Su principal propósito fue «fomentar la agricultura en todas sus ramas y proteger y defender los intereses de los propietarios y labradores», tal y como explica el secretario de la entidad José Francisco Ballester-Olmos. El propio Ballester-Olmos, señaló ante los medios ayer, la voluntad de cambio en algunos aspectos de la propia institución, sin dejar de apoyar proyectos e investigaciones relacionadas con la agricultura. Recuerda así, como se impulsó el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias o el Colegio de Ingenieros Agrónomos, convirtiéndose en «un foro de fomento de un nuevo horizonte agrícola».

Pero el presidente, Manuel Sánchez-Luengo, no muestra reparos al reconocer que ya no están tan próximos al sector agrario, incluso bromea al respecto, reconociendo que él cuando hace más de 50 años que se inscribió como socio, lo hizo por «la parte lúdica y del ocio». Explica que aunque pasen los años y «puede que ya no tengamos la misma vinculación agrícola, no la olvidamos». El secreto para seguir siendo un lugar de encuentro, que pasó de ser un club privado a cumplir con su vocación de apertura, está precisamente en no olvidar su origen y aún así seguir evolucionando al ritmo de la sociedad.

El próximo miércoles 25 de septiembre, darán comienzo los actos organizados para la celebración de su 160 aniversario. La apertura de la agenda la marcará una conferencia del presidente de la Cámara Oficial de Comercio, José Vicente Morata, sobre economía. El sábado 28, tendrá lugar un concierto de música taurina de la Unió Musical Centre Hitòric. Y a lo largo del mes de octubre continuarán los ciclos de conferencias con el broche de los Premios Ilustres que reparte la Sociedad.