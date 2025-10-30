Reducción en las cercanías entre Valencia y Gandia: de 69 a 57 trenes diarios

Más problemas para unos usuarios del tren, sobre todo de las cercanías, nada contentos con el servicio que están recibiendo en los últimos meses. Renfe ... ha anunciado que «reorganiza» la oferta de trenes de Cercanías entre las ciudades de Valencia y Gandia hasta el 4 de noviembre

En un comunicado han señalado que, con motivo de las obras de Adif para la renovación de la infraestructura en el tramo de línea entre Sollana-Sueca-Cullera, Renfe «reorganiza» la oferta de trenes de la Línea C-1 de Cercanías de Valencia hasta el próximo 4 de noviembre por las restricciones derivadas de los trabajos.

De este modo, se reduce temporalmente el servicio, de lunes a viernes, en la Línea C1 entre Valencia Nord y Gandia en seis trenes por sentido, por lo que pasará de los 69 trenes que circulan actualmente a 57 trenes diarios.

Por otra parte, Renfe ha anunciado que reforzará el servicio de Cercanías en el tramo entre las estaciones de Valencia y Silla con cuatro trenes lanzaderas diarios.

Una vez hayan finalizado las obras, continúa el mismo escrito, «se volverá a establecer la normalidad del servicio y se recuperará la oferta habitual de trenes de esta línea».

El proyecto de renovación de la infraestructura en el tramo Sollana-Sueca-Cullera se enmarca en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

La Línea C-1 de Cercanías de Valencia está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Platja i Grau de Gandia.