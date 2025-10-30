Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Esto es un circo», descalifica Sánchez la comisión del Senado contra la corrupción
Llegada a Valencia de un tren procedente de Gandia. Iván Arlandis

Reducción en las cercanías entre Valencia y Gandia: de 69 a 57 trenes diarios

La merma de servicio se producirá hasta el 4 de noviembre con motivo de las obras para renovar la infraestructura entre Sollana, Sueca y Cullera

M. García

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:15

Comenta

Más problemas para unos usuarios del tren, sobre todo de las cercanías, nada contentos con el servicio que están recibiendo en los últimos meses. Renfe ... ha anunciado que «reorganiza» la oferta de trenes de Cercanías entre las ciudades de Valencia y Gandia hasta el 4 de noviembre

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  4. 4 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  5. 5 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde»
  9. 9

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  10. 10 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reducción en las cercanías entre Valencia y Gandia: de 69 a 57 trenes diarios

Reducción en las cercanías entre Valencia y Gandia: de 69 a 57 trenes diarios