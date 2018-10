«Recurrí a la ayuda social por el retraso del certificado» Inma Alabau, una de las afectadas por los retrasos en las valoraciones, en Picassent, ayer. / irene marsilla Afectados por el colapso en las valoraciones de discapacidad pierden subvenciones económicas mientras claman celeridad DANIEL GUINDO Viernes, 5 octubre 2018, 00:57

valencia. Con ceguera total de un ojo, artrosis y serios problemas de movilidad, el día a día de Inma Alabau, vecina de Picassent, no es fácil. Pero su ya delicada situación se vio seriamente agravada por el retraso a la hora de obtener la valoración de su grado de discapacidad. «Lo solicité en noviembre de 2016 y hasta el pasado mes de abril no me llegó la resolución, un documento que, efectivamente, dice que me elevan el grado del 40 al 69% porque mi situación ha empeorado», describe. En este tiempo, al no contar con el certificado, no ha podido beneficiarse de la pensión no contributiva, unos 380 euros mensuales que hubiesen significado una pequeña ayuda para esta madre de tres hijos, dos de ellos menores. «En este tiempo me han tenido que ayudar los servicios sociales, porque en mi situación encontrar trabajo es imposible. Me han pagado recibos de agua, luz o gas, me han ayudado con el alquiler y hasta me han dado cheques para comprar comida», añade. Una situación similar viven dos hermanos de Almoradí, José Antonio y Miguel Ángel Ruiz, ambos afectados por una poliquistosis renal. El primero de ellos tuvo que esperar el certificado durante 14 meses -finalmente lo obtuvo en mayo- pero el segundo, cuyo estado de salud ha evolucionado de una forma mucho más grave, acumula casi dos años de demora. En el caso de Miguel Ángel, carecer de esta valoración del grado de discapacidad le ha originado un serio problema económico. Según explica José Antonio, «mi hermano tenía un seguro de vida que se haría cargo de la hipoteca si sufría algún problema de salud que le impidiera trabajar. Sin embargo, al no contar con el certificado, ha estado estos dos años sin poder pagar la hipoteca y sin que el seguro se hiciese cargo de ella, lo que le ha generado unos intereses de demora de 10.000 euros y unos gastos pendientes de 4.000 más». Finalmente, y pese a no contar todavía con la documentación, han podido resolver parte del problema con la resolución de incapacidad absoluta, pero el seguro sólo asume la hipoteca. La familia tendrá que hacer frente al resto. «¿A quién le puedo pedir explicaciones de esto? Es una situación muy triste, no sabemos cuál va a ser su futuro», se lamenta José Antonio. «Con el certificado a tiempo, no estaríamos en esta situación». Para más 'inri', ahora deben acudir a otro centro sanitario a recibir la diálisis. «Es todo zona azul y, como no tiene el certificado, no puede pedir la tarjeta para aparcar en zona de discapacitados...», señala.

Pero hay otros inconvenientes que originan los retrasos al colectivo. Por un lado se encuentra el ámbito laboral, puesto que al no tener el certificado no pueden optar a puestos de trabajo protegido, por ejemplo en los centros especiales de empleo, o a las oposiciones que reservan una serie de plazas para personas que presenten algún tipo de discapacidad. Tampoco pueden disfrutar de becas específicas, ayudas o descuentos en las tasas universitarias si no presentan la preceptiva documentación. En el caso de los discapacitados con movilidad reducidas, se ven privados de la posibilidad de beneficiarse de los descuentos para la compra de vehículos adaptados. Afecta, incluso, a las familias numerosas, ya que una pareja con dos hijos, uno de ellos discapacitados, ya forma parte del colectivo en el régimen general.

Ante esta situación, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha activado un plan de choque, con refuerzos de personal en la tramitación, una modificación de los trámites y mayor coordinación entre este departamento y Sanidad para evitar la duplicidad de informes, entre otros aspectos.

Al respecto, Carlos Laguna, presidente de Cocemfe en la Comunitat, destaca que «cualquier medida que se tome para agilizar los trámites es positiva, ya que mientras no se cumpla el plazo legal de los seis meses estas personas estarán perdiendo oportunidades de mejorar su proyecto de vida. Es necesario poner en marcha un paquete de medidas amplio para que los reconocimientos del grado de discapacidad se resuelvan a tiempo, puesto que este es un problema que ninguna administración ha sabido resolver en los últimos 20 años». «Si fuera necesario, se podría plantear medidas como la externalización de algunas partes del proceso a entidades de discapacidad especializadas, como en el caso de informes, con el objetivo de contribuir a agilizar el proceso», propone Laguna.