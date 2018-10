Recuperación y pobreza siguen sin darse la mano Una mujer pide ayuda en una calle de Valencia. / efe/Juan Carlos Cárdenas La red europea EAPN advierte de que el fin de la crisis está «lejos de llegar a las personas» y subraya el incremento de la penuria en la Comunitat Un informe alerta del aumento del riesgo de exclusión I. DOMINGO Miércoles, 17 octubre 2018, 00:30

valencia. La recuperación económica «proclamada» en los últimos años está «muy lejos de llegar efectivamente a las personas». Es una de las conclusiones del informe 'El estado de la pobreza' que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) de España y que ayer se presentó en el Senado con motivo de que la celebración, hoy, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El documento -el octavo que elabora esta organización integrada por ONG- constata que economía y pobreza no van de la mano y que el fin de la crisis no ha supuesto que la pobreza y la exclusión social se hayan recuperado «de manera tangible». De ahí que más de 12 millones de personas sigan en España en esta situación de riesgo que, por otro lado, baja en el ámbito estatal pero empeora en la Comunitat, donde el número de afectados sigue creciendo. De hecho, el informe refleja que Valencia, Andalucía, Cataluña y Madrid concentraron el 61% de personas pobres en 2017.

En concreto, en el caso de la Comunitat, afecta ya a una de cada tres personas (31,3%), es decir, algo más de 1,54 millones de residentes están en riesgo de pobreza o exclusión social. Como apuntan los autores del informe hay «una visión estereotipada que confunde pobreza con miseria», ya que «no hay 10 millones de personas pidiendo descalzas y harapientas por las calles» sino «al lado nuestro».

«De los datos objetivos se desprende que una parte importante de la población pobre está constituida por personas españolas, adultas, con nivel educativo medio o alto y, además, con trabajo», refleja el documento correspondiente a los datos de 2017. Así, según el informe, la tasa de pobreza es mayor entre las mujeres que los hombres.

También empeora el dato sobre la población valenciana en riesgo de pobreza, que alcanza el 25,6%. En este caso, se había reducido durante dos años consecutivos pero en 2017 creció un 4,9%, cuatro puntos por encima de la media nacional. De los 1,26 millones de valencianos que se encuentran en esta situación, el 53% son mujeres.

En el caso de los habitantes que viven en la pobreza severa, el porcentaje alcanza al 9,3%, 2,4 puntos más que en España. En este sentido, la Comunitat, con 459.863 residentes en esta situación, se coloca la tercera por detrás de Canarias.

Otro aspecto que recoge esta radiografía anual se centra en la población -7,4% en la Comunitat- que vive en condiciones de privación o carencia de material severa al no poder afrontar al menos cuatro de los nueve ítems de consumo básico definidos a nivel europeo. Esto es, retrasos en el pago de suministros básicos del hogar, no contar con calefacción, no poder afrontar gastos imprevistos por importe de 650 euros o no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. En este último caso, ha aumentado el número de personas al pasar del 2,9 al 5,1%.