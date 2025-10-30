Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación de las víctimas de la dana. EFE

Las mayores urgencias de las víctimas de la dana

Las asociaciones reclaman celeridad en las obras, que se actúe en los barrancos y acciones que aumenten la seguridad

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:47

Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 tienen su propia opinión sobre cómo deben ser las tareas de reconstrucción ... tras las inundaciones de hace un año. Cada una de ellas tiene su propia visión de cómo tiene que ser. Pero hay unos puntos comunes entre ellas. Como es el hecho de que se debe mirar al futuro sin cometer los errores del pasado; estar adaptada a las consecuencias del cambio climático, dar mayor impulso a las obras para que concluyan cuanto antes o que debería existir una mayor coordinación entre el Gobierno central y el autonómico, las dos principales administraciones implicadas en esta tarea.

