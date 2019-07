El PP reclama a Sanidad que publique las listas de espera de este año Zaplana acusa a Barceló de «dejación de funciones» y le exige que deje de «jugar al gato y al ratón» y que publique los datos REDACCIÓN Jueves, 18 julio 2019, 01:07

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, pidió ayer a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que dejara de «cocinar las listas de espera» y que hiciera públicos los datos de 2019. El diputado acusó a la consellera de una «dejación de funciones», y criticó tanto que las listas de espera no se den a conocer como que «la comisión mixta que evalúa los autoconciertos no se haya reunido en lo que va de año», así como que no se haya celebrado una mesa sectorial con los sindicatos.

Zaplana recordó que, aunque las listas del primer trimestre de 2019 deberían haber salido en abril, los últimos datos conocidos son de diciembre del año pasado, y señaló que «la situación es insostenible y no se soluciona con un plan de choque, porque el problema es más profundo».

El portavoz de Sanidad en Les Corts denunció también que, según estos últimos datos, haya 66.000 personas esperando a pasar por quirófano, que «el tiempo de espera para ser operado sea de 115 días», que «un ciudadano pida cita para su médico de cabecera y no se la den hasta pasada una semana» o que «para lograr consulta con el especialista de turno pasen meses».

Asimismo, el diputado acusó a Barceló de no haber publicado los datos sobre las listas de espera en abril, tal y como correspondía, porcoincidir con periodo electoral y resultar negativos para el Consell, y añadió que la consellera había preferido «jugar al gato y al ratón».

Por ello, argumentó que «las listas de espera no son un fin en sí mismo, pero sí uno de los mayores indicadores que demuestran si la organización, planificación y gestión de la sanidad pública valenciana es efectiva», por lo que ha calificado de incomprensible la situación.

Zaplana, que ha acusado a Barceló de «una absoluta falta de transparencia» ha recordado que el PPCV ha planteado un paquete de preguntas sobre las listas en el que se interroga sobre los datos departamento por departamento, con los tiempos de espera, para «detectar dónde están los problemas».

Estas declaraciones se producían debido a la ausencia de propuestas de planes de choque del Consell para combatir no solo situaciones como el retraso de las listas de espera o para coger cita con un especialista, sino también en relación con la sobrecarga asistencial, que se hace patente en la ausencia de incrementos de plantilla o de la modernización de las rutinas.