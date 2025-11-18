Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El rastro de la tormenta sobre Valencia: 21 rayos caídos en la ciudad

Un impacto se registró en el barrio del Carmen mientras que el sistema detectó 72 relámpagos en el entorno de la población, contabilizando los que no tocaron tierra

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:04

Este lunes por la tarde muchos valencianos se vieron sorprendidos por la fuerte tormenta que se desencadenó sobre Valencia cerca de las seis de la tarde. La precipitación fue intensa y estuvo acompañada por un fuerte aparato eléctrico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha contabilizado que 21 rayos cayeron en el entorno de diez kilómetros de Valencia. En total, y según las mismas fuentes, contando los intranube que no tocaron tierra, el sistema detectó 72 impactos.

En el conjunto de la Comunitat, donde también se registraron tormentas intensas, incluso acompañadas de granizo en algunos lugares como Gandia, se registraron 309 rayos.

Los primeros rayos se detectaron en la Plana Baixa pero también se vieron en Sagunto, Requena y la Ribera Alta en localidades como Alzira y Carcaixent..

