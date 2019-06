Quinientos valencianos, en lucha contra la distrofia Mihaela Loredana, afectada por FSHD, en su domicilio de Guadassuar. / f. a. c. «Falta implicación y muy pocos médicos saben de la dolencia, necesitamos más apoyo», señala Mihaela Loredana, una paciente Afectados de FSHD se unen para promover la investigación y mejorar la calidad y la esperanza de vida de los enfermos DANIEL GUINDO Miércoles, 19 junio 2019, 23:49

valencia. La distrofia muscular facioescapulohumeral o FSHD es una enfermedad que se caracteriza por generar una debilidad muscular progresiva y pérdida de fuerza. Produce dolor, discapacidad funcional progresiva y su evolución es impredecible y diferente en cada paciente, por lo que hay casos muy leves y otros invalidantes, que generan una importante pérdida de autonomía personal. En la Comunitat, según la asociación nacional de afectados por esta dolencia (FSHD Spain), entre 300 y 500 valencianos sufren esta enfermedad (entre 4.000 y 5.000 a nivel nacional). Pero no sólo tienen que hacer frente a ella, también deben, en muchas ocasiones, remar a contracorriente, especialmente por el desconocimiento de la enfermedad por parte del personal sanitario, por las trabas para conseguir terapias y rehabilitación adecuada y por las dificultades para obtener una prueba genética que certifique el diagnóstico de una enfermedad que hoy se conmemora su día mundial. Frente a ello, promover la investigación, mejorar la calidad y la esperanza de vida de los afectados y sus familias y sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones sobre la dolencia.

Mihaela Loredana vive en Guadassuar y sufre FSHD. Lamenta que «muy pocos especialistas saben de la enfermedad y, si saben de su existencia, no están al día de todas las novedades» Para diagnostica la dolencia, la prueba principal es realizar un estudio genético. «Son unas pruebas con un coste muy elevado y es muy complicado acceder a ellas en la Comunitat, aunque en otras autonomías no ponen tantos inconvenientes. En mi caso, llevo un año esperando». Y pese a ello, «nadie nace nada. El hospital y el centro de salud no se implican, te da la impresión que tu sabes mas que ellos. Necesitamos apoyo para que la FSHD deje de estar en la sombra».