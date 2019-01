Las quejas por demoras en el grado de discapacidad se disparan El Síndic de Greuges abre una investigación ante el aluvión de reclamaciones y el aumento de las esperas, que llegan a superar los 16 meses D. GUINDO VALENCIA. Sábado, 19 enero 2019, 00:29

El Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha abierto una actuación de oficio por el incumplimiento generalizado de los plazos legales para emitir la resolución del grado de discapacidad. Las quejas presentadas ante el Síndic se han triplicado, pasando de 60 quejas durante el año 2017 a 192 quejas durante el 2018, razón por la cual el defensor ha decidido iniciar esta investigación.

De los expedientes de queja tramitados por el Síndic se desprende que, en algunos centros de valoración, las demoras llegan a superar los dieciséis meses, cuando se trata de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana y su resolución no debería tardar más de tres.

La propia Conselleria de Igualdad reconoce estos retrasos en la resolución de expedientes, tanto en valoración inicial como de revisión de grado de discapacidad. Así lo recogen los informes remitidos por este departamento al Síndic. Unos retrasos que la administración achaca al número de solicitudes recibidas en relación con los medios existentes en los centros de valoración.

La respuesta no termina de satisfacer al defensor, quien considera que se están provocando graves perjuicios a las personas con discapacidad que ven demorado el reconocimiento de sus derechos y el acceso a determinadas prestaciones. Además, algunas de estas ayudas y beneficios (por ejemplo para acceder al empleo público o a la Universidad, deducciones fiscales, etc.) no tienen prevista su aplicación retroactiva, lo que obligaría a los afectados a iniciar trámites más complejos.

Diversos colectivos de profesionales de la Conselleria de Sanidad han mostrado su preocupación ante el Síndic por falta de coordinación entre estos y los profesionales de los centros de valoración de la discapacidad de Igualdad.

Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad para solicitar información pormenorizado y conocer el número exacto de solicitudes de valoración que tuvieron entrada durante los tres últimos años (2016-2018), de solicitudes resueltas y pendientes de resolver, así como el número de centros de valoración de discapacidad existentes en la Comunitat y de profesionales que conforman los equipos de valoración en cada uno de los centros.