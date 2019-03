«Me he quedado varias veces en tierra» Domingo, 10 marzo 2019, 00:25

Inma se sube al tren cada mañana a las 6.40 en Catarroja para acudir a su puesto de trabajo de administrativa en Valencia. «Llevamos meses sufriendo cancelaciones y retrasos. Además, me he quedado varias veces en tierra porque va tan lleno que no cabes. Otras, va tan lleno que subes y tienes una sensación de agobio tremenda por el clima de crispación y nervios. También ha problemas de acceso para personas con movilidad reducida».