À Punt chequeará a todas las personas que tuvieron acceso al polémico vídeo del Cecopi

Los servicios jurídicos de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), firmado por su directora, María José Guiralt, han elaborado un informe en el ... que recomiendan que se chequee a todas las personas del ente que, de una manera u otra, han podido tener acceso al vídeo «mudo» de la reunión del Cecopi del 29 de octubre que se filtró a RTVE y que reprodujo algunas de las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas.

«Hay que iniciar una investigación interna con el objetivo de recabar la máxima información posible», señala el informe. El 10 de septiembre se tuvo conocimiento «de la presunta sustracción y posterior difusión no autorizada material perteneciente a CACVSA, concretamente la grabación de un mudo de la reunión del CECOPI del 29 de octubre, incluido el audio ambiente, cuyo registro no está atorizado«, señala el informe. Los servicios jurídicos recuerdan en su informe que ese material estaba protegido por una cuestión deontológica y por la legislación vigente.

«Se han recabado indicios que apuntan a la participación de personal con acceso autorizado a dicha información, existiendo la posibilidad de que haya existido una revelación indebida a terceros no autorizados», señala el informe, que apunta que se ha podido dar una o varias infracciones laborales y uno o varios ilícitos penales. En esos audios se podía escuchar a la exconsellera Salomé Pradas dar instrucciones sobre el contenido del Es-Alert o su negativa a hablar con el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

Los servicios jurídicos piden que se inicien varias investigaciones, entre ellas clarificar si las imágenes podían estar en algún sistema diferente al DALET, que es el que alberga la grabación. Además, se pide que se haga una relación de todas aquellas personas que tenían acceso a este sistema de almacenaje desde el 29 de octubre hasta el momento de la filtración del «mudo» que acabó en la pantalla de RTVE.

Otra de las actuaciones que se piden es que se obtenga una relación de todas las informaciones que se han realizado con el contenido de esas imágenes y los profesionales que han firmado esas piezas. Además, también piden que se investigue quién y cuando ha realizado la descargas de esas imágenes y los accesos desde el sistema DALET desde la tarde de la dana hasta hoy. El informe finaliza con la recomendación de que se presente una denuncia en Fiscalía para que investigue y se depuren responsabilidades por la filtración.