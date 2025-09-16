Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen de la reunión del Cecopi del 29 de octubre. LP

À Punt chequeará a todas las personas que tuvieron acceso al polémico vídeo del Cecopi

Un informe de los servicios jurídicos recomienda una investigación a fondo para depurar las responsabilidades penales y laborales

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:17

Los servicios jurídicos de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), firmado por su directora, María José Guiralt, han elaborado un informe en el ... que recomiendan que se chequee a todas las personas del ente que, de una manera u otra, han podido tener acceso al vídeo «mudo» de la reunión del Cecopi del 29 de octubre que se filtró a RTVE y que reprodujo algunas de las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas.

