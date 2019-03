Pulso final por el convenio universitario Duque, acompañado por la rectora Mavi Mestre, en el claustro histórico de la Universitat. / m. a. polo/efe La UV espera que el Consell convoque una reunión la próxima semana J. BATISTA VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:48

La Universitat de València (UV) acogió ayer una visita institucional del ministro Pedro Duque y del presidente Ximo Puig que sirvió para visibilizar la importancia de la mujer en el mundo académico. Ante la presencia de protagonistas fundamentales en la negociación del convenio colectivo del personal laboral de los centros públicos -la Comunitat es la única que no lo tiene- fue inevitable que la cuestión saliera a relucir en las declaraciones ante los medios.

La rectora de la institución decana, Mavi Mestre, pidió que se pueda firmar cuanto antes el documento, que debe servir para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes más precarizados, mientras que Puig señaló que harán todo lo posible para que llegue antes de que termine la legislatura. Las expectativas de los sindicatos no son tan halagüeñas teniendo en cuenta que las negociaciones se prolongan desde hace más de dos años y la última reunión se produjo a finales de diciembre.

Mestre destacó que los encuentros entre las partes (universidades, administración y organizaciones de trabajadores) se siguen sucediendo, y que los sindicatos ya remitieron un documento de propuestas al último borrador, especialmente vinculadas a la cuestión salarial. También señaló que las universidades «están convocadas para la próxima semana o están pendientes de serlo», y defendió que ha sido «una de las más fervientes impulsoras de este convenio colectivo porque somos la única comunidad que no lo tenemos». También se mostró a favor de ser «flexible» para sacarlo adelante porque «es mejor un convenio aunque no sea el óptimo que no tenerlo». A su juicio, siempre estarán a tiempo de volver a sentarse para negociar la inclusión de mejoras.

El ministro Duque reivindica la presencia de mujeres en puestos académicos de responsabilidad

Por su parte, preguntado por si dará tiempo a que llegue antes de que finalice la legislatura, el presidente Puig destacó que las universidades y la conselleria «están trabajando» en el mismo y que se hará «todo lo posible para que así sea».

Por otro lado, el ministro de Universidades, Pedro Duque, reivindicó la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en el mundo universitario y en la ciencia, y se mostró convencido de que con el trabajo ya iniciado se pueda conseguir «pronto» equilibrar la balanza. Por ejemplo, defendió el último cambio legislativo que da facilidades en la evaluación del currículum de las aspirantes a liderar proyectos de investigación que además asumen la crianza de los hijos.

Duque, acompañado por Mestre y Puig, se reunió con destacadas investigadoras y profesoras, como la Premio Jaime I de Investigación Médica Dolors Corella, la Medalla de la Universitat de València Julia Sevilla, la vicepresidenta de la Fundación Española de Historia Moderna Mónica Bolufer, o el Premio de Investigación de la Real Academia Nacional de Farmacia, Teresa Barber.