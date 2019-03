Pulso contra el cambio climático Un momento de la concentración de ayer. / friday for future El Consell estudia la nueva estrategia contra el calentamiento global que fija cerca de 80 medidas para reducir las emisiones e intensificar las energías alternativas R. V. Sábado, 2 marzo 2019, 00:30

El movimiento europeo 'Fridays for Future' arrancó ayer en Valencia con una concentración de jóvenes y estudiantes en la plaza de la Virgen, en la que los participantes reclamaron a los partidos políticos «medidas contundentes contra el cambio climático»: «no vamos a votar a partidos que no tengan medidas contundentes contra el cambio climático, porque los que no tiene, no están apostando realmente por nuestro futuro». Desde la plataforma animaron a participar en la huelga del 15 de marzo.

Desde la plataforma han comenzado un manifiesto en el que instan a ponerse «en marcha ya» porque «las consecuencias del cambio climático en nuestro país son claramente visibles», según recoge Europa Press. El 15 de marzo, según dijo Alba Calonge, una de las portavoces del movimiento, habrá una «gran huelga estudiantil europea por la justicia climática y no nos vamos a quedar atrás».

Desde la plataforma señalaron que su objetivo es que los políticos «tomen conciencia y que hagan acciones contra el cambio climático». «Necesitamos que apuesten por nuestro futuro. Si no cambiamos esto, no vamos a tener un futuro nuestra generación y la que viene», dijeron.

En el territorio valenciano, destacan en el manifiesto, «de las afecciones pueden ser especialmente graves ya que la mayor parte de la misma está en riesgo de desertificación». «Vemos como los almendros florecen en febrero y la temperatura alcanza los 25ºC», remarcan. «Nuestros ecosistemas están cambiando a velocidades que impiden la adaptación de las especies, y el cambio climático, en sus peores escenarios, tendría efectos devastadores sobre sectores económicos claves», explican, al tiempo que reclaman «es urgente que se declare el estado de Emergencia Climática».

Estrategia

Por otro lado, el pleno del Consell estudió ayer la Estrategia de Cambio Cambio Climático y Energía de la Comunitat Valenciana que fija objetivos generales centrados en tres líneas: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la mejora en la eficiencia energética.

Estas líneas se dividen en tres bloques: mitigación, adaptación e investigación, sensibilización y cooperación, bajo un enfoque integrado de las políticas de mitigación y adaptación. El documento analiza la situación para establecer objetivos cuantificados en el área energética para 2030. Establece 43 medidas de mitigación, 28 de adaptación y siete comunes, con actuaciones definidas para cada conselleria.