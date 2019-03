Puig tranquiliza a los regantes sobre la sentencia del Tajo-Segura Ximo Puig. / J. Monzó El presidente de la Generalitat admite que no ha hablado con García Page JOSÉ MOLINS Valencia Miércoles, 20 marzo 2019, 13:43

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, para analizar la sentencia del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura. Tras la cita, Puig ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad a los regantes» y ha asegurado que la sentencia «consolida la norma reguladora del trasvase» y por tanto no invalida la del 2014.

El dirigente socialista ha admitido que ni ella ni Cebrián han hablado sobre este asunto en las últimas horas con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ayer celebró la sentencia como «un fallo que pone patas arriba la política del agua de Rajoy y Cospedal». Por ese motivo, Puig ha indicado que no hará «guerras del agua como se hicieron en tiempos pasados y que tan mal le fue a la Comunitat», ha expresado. El presidente ha aclarado: «La sentencia en ningún caso habla de ningún cierre ni ninguna vulneración, tiene que haber una reformulación que afecte a toda la cuenca, pero no esa causalidad».

Ximo Puig ha comunicado que con esta sentencia «se abre una ventana de oportunidad para legislar mejor los sistemas de trasvases, el sistema hidrográfico español. Consolida la norma reguladora del Tajo-Segura. No queda invalidada la norma del 2014, de hecho se inadmiten los recursos a esa cuestión. Por tanto no hay ruptura del estatus quo actual», y ha matizado: «La sentencia consolida la solidaridad, afianza los usos por encima de pretensiones territoriales. Se jerarquiza en función de usos y no de territorios».

El presidente ha añadido que la Comunitat ha estado «un año sin recibir trasvases» y ha recalcado que «no puede haber unilateralidad en la toma de decisiones. Se abre un período de reformulación legal, vamos a poner en marcha una célula permanente de vigilancia en los próximos meses para estar vigilantes y que no haya interpretaciones sesgadas, pero la sentencia no es devastadora. El sistema Tajo Segura continúa estando garantizado», ha asegurado.