Puig: «Parece que Cataluña no quiere una relación normalizada con la Comunitat» El presidente de la Generalitat confía en recuperar pronto «los puentes de diálogo» con su homólogo I. D. VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:51

La ausencia del presidente catalán, Quim Torra, al acto empresarial en la ciudad condal para reivindicar el corredor mediterráneo no pasó desapercibido entre los asistentes. Hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tuvo que pronunciarse. A pesar de que en un primer momento fue reticente a hacer una valoración, finalmente sí que reconoció que le hubiera gustado que estuviera presente. De hecho, sí que asistió el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

«No valoro las ausencias, valoro las presencias. Quien no acude tendrá que dar su explicación. La Comunitat tiene unos lazos muy importantes con Cataluña; es la autonomía a la que más vendemos y a la que más compramos y hay, además, lazos de carácter cultural y personal», comentó el jefe del Consell tras ser preguntado por los medios al finalizar el evento en el Palacio de Congresos.

El líder de los socialistas valencianos lamentó que ahora el gobierno catalán parece «que no quiera saber nada de nosotros», en referencia a la Comunitat. «Hemos estado veinte años en que no hemos querido saber nada de Cataluña. Desde hace unos años nosotros lo hemos intentado y ahora el que no quiere es el gobierno de Cataluña. Ahora parece ser Cataluña quien no quiera tener una relación normalizada con la Comunitat», reflexionó.

«Espero que más pronto que tarde recuperemos los puentes de diálogo. Nosotros siempre hemos estado a favor del diálogo. Es un elemento fundamental para resolver problemas», añadió el líder socialista, que tuvo que realizar su comparecencia ante los medios en valencia y en castellano. En esta segunda intervención, acusó al PP de intentar «dinamitar» la relación con Cataluña.

Fue aquí donde también explicó que se intentó retomar las relaciones bilaterales con el entonces presidente Carles Puigdemont. De hecho, al arrancar la actual legislatura, el presidente valenciano defendió desde el primer momento las relaciones con su homólogo catalán, lo que se tradujo en varios encuentros entre ambos mandatarios.

Por parte de la organización no hubo ninguna alusión a esta ausencia dado que no se cursan invitaciones oficiales a las administraciones. En este sentido, en el acto celebrado el año pasado en Almería tampoco estuvo presente la presidenta andaluza, Susana Díaz.