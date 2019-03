Puig asegura a los regantes que el trasvase sigue en pie pese a la sentencia Elena Cebrián y Ximo Puig, ayer en el Palau de la Generalitat. / EFE/Ana Escobar El presidente del Consell sostiene que el fallo del Supremo no invalida el pacto aunque admite que no ha hablado con el líder de Castilla-La Mancha JOSÉ MOLINS VALENCIA. Jueves, 21 marzo 2019, 00:58

Había preocupación en los regantes de la Comunitat tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo. Por eso ayer tuvo que comparecer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para enviar un mensaje de «tranquilidad a los regantes» y aseguró que la sentencia «consolida la norma reguladora del trasvase Tajo-Segura» y por tanto no invalida la del 2014. Es decir, el trasvase, según Puig, «sigue estando garantizado».

El presidente del gobierno valenciano se reunió con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, para analizar esta sentencia del Supremo. Tras el encuentro, Puig destacó que el fallo «en ningún caso habla de ningún cierre ni vulneración, pero tiene que haber una reformulación que afecte a toda la cuenca».

La sentencia obliga ahora a fijar otros caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina -zonas de cabecera del río- que no estaban fijados en el plan hidrológico, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Esto modificará el volumen de agua a trasvasar, aunque la nueva cifra aún no se ha concretado. Una medida que obliga a hacer a cambios, pero que no pone en peligro por ahora el trasvase. «La eficiencia es fundamental, no despilfarrar agua está en el gen de los regantes de la Comunitat», explicó Puig, que comentó que los regantes valencianos están haciendo «un gran esfuerzo de ahorro y eficacia».

El Consell reclama que sea el ministerio el que regule con mayor eficiencia el agua del trasvase

El Consell ha reclamado en varias ocasiones una mayor inversión por parte del Gobierno central para mejorar la eficiencia en la utilización del agua, especialmente en la zona cercana a Aranjuez, y apunta que debe ser el Ministerio el que regule los nuevos cambios. El trasvase Tajo-Segura enlaza el embalse de Bolarque en la Bujeda, sobre el río Tajo, con el de Talave, en el río Mundo, afluente del Segura, mediante una conducción de 242 kilómetros.

La obligación que dicta el Supremo para modificar el Plan Hidrológico abre, según Puig, «una oportunidad legal de mejorar y consolidar el sistema hidrográfico y buscar fórmulas garantes jurídicas que en algún momento no se hicieron correctamente, ya que se cerró en falso la operativa del sistema y ahora hay consecuencias», expresó, sobre la legislación realizada por el anterior gobierno. Para el Ejecutivo valenciano «la sentencia consolida la solidaridad, afianza los usos por encima de las pretensiones territoriales y se jerarquiza en función de los usos y no de los territorios», analizó.

Ni Puig ni Cebrián han hablado sobre este asunto en los últimos días con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ya que ambos dirigentes socialistas expresaron posturas contrarias sobre el trasvase. Page celebró la sentencia como «un fallo que pone patas arriba la política del agua de Rajoy y Cospedal». Por ese motivo, Puig indicó que no hará «guerras del agua como se hicieron en tiempos pasados y que tan mal le fueron a la Comunitat», y añadió: «Cada uno tiene que defender sus intereses, pero abrir un espacio de confrontación no es responsable». La Generalitat va a crear una comisión de la Conselleria y la Abogacía del Consell para vigilar que se haga una correcta reformulación sobre el plan del trasvase.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Toni Cantó, manifestó que el Tajo-Segura es «irrenunciable» hasta que haya una solución técnica al «déficit hídrico del sudeste» y expresó que el criterio de solidaridad entre españoles es esencial. «La política del agua es fundamental para el desarrollo de la Comunitat y Murcia», según Cantó, que aboga por «un Pacto Nacional del Agua».