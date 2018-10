PSPV y Compromís cargan contra la concertada y el TSJCV tras el último mazazo Diputados, asesores y altos cargos se refieren a la politización del tribunal valenciano y acusan al sector de tener afán de lucro J. BATISTA Jueves, 25 octubre 2018, 23:55

La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que afecta a las políticas educativas del Consell ha provocado las críticas de algunos cargos del Consell y de representantes del PSPV y Compromís, que se han centrado en cuestionar la independencia judicial -como ya sucedió con otros varapalos previos- y en deslizar que el interés que está detrás de la demanda (presentada por la patronal concertada Escuelas Católicas) es el lucro derivado de las aportaciones que se piden a las familias en los centros. De los mensajes recopilados se sale algo de esta línea el de Miguel Soler, número dos de la Conselleria de Educación, que sin embargo dio a entender que la organización de colegios mentía en su valoración del fallo.

La sentencia anula la orden que obligó a las escuelas públicas y concertadas de 30 localidades a bajar el número máximo de alumnos por aula a 23, en lugar de los 25 de tope que fija la normativa básica del Ministerio de Educación. De hecho el principal argumento de la sala es que se ha invadido una competencia del Gobierno. La patronal recurrió al considerar que la medida llegó con el proceso de admisión ya iniciado, lo que corrobora el tribunal, y al temer que pudiera servir para fomentar trasvases de alumnado hacia la enseñanza pública, pues pese a tener la concertada más demanda se veía obligada a 'renunciar' a dos niños por aula, que serían escolarizados en centros de la zona con plazas libres, algo más habitual en las escuelas de la Generalitat.

A través de su cuenta en una red social, el secretario autonómico de Educación (PSPV) dijo que seguirán trabajando «para mejorar la educación» y que «otros parece que quieren otras cosas». Además, en un tuit anterior, criticaba que la patronal dijera que el recurso beneficiaba a toda la comunidad educativa. Exactamente, en su valoración del fallo, Escuelas Católicas vinculaba esta idea con la defensa de la libertad de elección «sea cual sea la opción elegida: pública, concertada o privada». En el mensaje Soler tiró de ironía: «Creo recordar que el quinto mandamiento decía: no mentirás».

También se pronunció su asesora y secretaria de Educación de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, Inmaculada Sánchez: «Cansada y harta de que el TSJ marque la política educativa que trata de mejorar la calidad (...) y las condiciones de trabajo (...). La bajada de la ratio no es aleatoria, se hace estudiando diferentes parámetros que así lo aconsejan». Precisamente la sentencia refleja que no se sabe a qué obedece la elección de los municipios, asumiendo el argumento de los demandantes de que no se han acreditado las características socioeducativas o demográficas de estos.

Por su parte, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu (Compromís), dijo que «si tiene que gobernar el TSJ con criterios políticos y no jurídicos (esta sentencia es un disparate) creo que deberíamos hacer primarias para formar parte del tribunal».

En cuanto a la diputada Marian Campello, del mismo partido, enumeró algunas de las medidas anuladas por la justicia valenciana y sentenció que «el problema ya no es que los políticos lleven corbata, sino que lleven toga». A su vez, el portavoz del partido en Les Corts, Fran Ferri, comentó el fallo a través del siguiente mensaje: «Los centros privados contra la bajada de alumnos por aula porque quieren hacer negocio a costa de la calidad educativa».

«Tribunal colonial»

Además, Josep Nadal, también diputado nacionalista, escribió que «parece que al TSJCV le interesa más el negocio de algunos centros concertados que la calidad de la educación», y que «algunos harán todo lo posible para intentar doblegar la voluntad del pueblo valenciano expresada en las urnas. En algunos temas se comportan como un auténtico tribunal colonial». Por su parte, Manolo Mata, el portavoz socialista, señaló que en la Comunitat «hay un tribunal que impide bajar la ratio en las escuelas», pero «subirlas sí», y que la concertada «cobra lo mismo tenga el número de alumnos que tenga, eso sí, cuantos más tenga, más cobrará por las aportaciones 'voluntarias' del alumnado».