El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura

Lo sucedido las últimas 24 horas en Torrent, donde los tambores de una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, han vuelto ... a sonar con fuerza, tiene precedentes en otros municipios devastados por la dana, donde el PSPV se ha hecho con dos varas de mando desde las inundaciones sufridas el 29 de octubre del pasado año.

En Chiva, el runrún de la moción de censura ya sonaba desde antes de la dana del 29 de octubre de 2024. De hecho, semanas antes de la gran tragedia los partidos de la oposición mantuvieron contactos con el fin de arrebatarle a la popular Amparo Fort la vara de mando del Ayuntamiento. Fort hacía meses que se había quedado en minoría después de que los dos concejales de Activa Chiva, un partido que ahora está bajo el paraguas de la Unión Municipalista de Jorge Rodríguez, le retiraran su apoyo tras el pacto de gobierno alcanzado junto al PP y Vox tras las municipales de 2023.

Los socialistas negaron las conversaciones con Activa Chiva pero a la mínima que vieron la oportunidad se hicieron con la alcaldía, donde colocaron a Ernesto Navarro, aunque el hombre fuerte de la bancada socialista es Enric Roig, un pata negra del partido y que es de la cuerda de ese PSPV que representan gente como Joan Calabuig, Toni Such o Vicente Sarrià, fieles escuderos de Ximo Puig y que hace unas semanas acudieron a la boda de Roig en Chiva.

El PSPV sumó los votos de Compromís, Aduc y Activa Chiva -que convirtió en papel mojado su compromiso ante notario de no gobernar con Compromís- y arrebataron la alcaldía a la popular Amparo Fort, muy castigada por su gestión en el Ayuntamiento y apuntillada por la dana, donde llegó a decir públicamente barbaridades como que en Chiva la riada había dejado cien muertos.

El 12 de diciembre de 2024, tan sólo mes y medio después de la dana, en Chiva se rubricó la moción de censura que aupó al socialista Ernesto Navarro como alcalde de la localidad en un cuatripartito que gobierna Chiva en la actualidad y que ya empieza a mostrar fisuras de cara a la recta final de la legislatura, ya que la buena sintonía entre los socios de gobierno carece de la buena salud que parece que tenía hace un año.

Con la moción de censura en Chiva, el PSPV se hizo con el gobierno de la localidad más importante de la Hoya de Buñol-Chiva y con la vara de mando en un municipio en el que no mandaba desde 2005 cuando fue alcalde José Luis Yebra. El PSPV ha atravesado en Chiva una fuerte crisis de varios lustros -llegando a tener sólo un concejal en el pleno municipal- y con la llegada de Ernesto Navarro consiguió remontar el vuelo con tres ediles en 2023

En Requena, el regreso de Mario Sánchez

En Requena ocurrió incluso antes, el 5 de noviembre, apenas unos días después de la tragedia. Sí es cierto que la moción de censura fue presentada el 21 de octubre, aunque se mantuvo tras las inundaciones. La primera edil del PP, Rocío Cortés, compareció el 28 de octubre, la víspera de la dana, para lamentar la coalición entre el PSPV y el Partido Requena y Aldeas, que había apoyado al PP en la gobernabilidad desde las elecciones de mayo de 2023 hasta agosto del año siguiente.

Sus largas explicaciones no sirvieron de nada y sus antiguos socios dieron los votos necesarios para que el socialista Mario Sánchez cogiera la vara de mando de nuevo, dado que había sido primer edil en una anterior etapa. La realidad es que la relación con los populares estaba rota desde agosto de 2024, cuando los primeros decidieron gobernar en solitario, debido a diferencias insalvables, según indicaron entonces.

Ampliar El alcalde Mario Sánchez, tras la moción de censura. AYTO. REQUENA

Las urnas dieron en mayo de 2023 como resultado que el PP se llevaba ocho concejales, los mismos que el PSPV. El Partido Requena y Aldeas logró tres ediles, mientras que Vox se quedó con cuatro. Con esa relación de fuerzas, era más que difícil que Cortés siguiera gobernando en minoría y Sánchez volvió a la alcaldía.

¿Por qué mantuvo la moción de censura cuando todavía no se había hecho ni una evaluación detallada de los destrozos de la dana? Entonces dijo que era «plenamente consciente de que la fecha de la moción de censura ha sido la menos oportuna posible, pero quedó fijada por ley hace dos semanas y no se podía retrasar ni presentar más adelante». Debido a las circunstancias, el debate no existió y el cambio de manos en la vara de mando fue casi como un acto protocolario.

En Torrent, silencio sobre el acuerdo definitivo

En Torrent, el futuro de la alcaldesa Amparo Folgado es toda una incógnita. Por más que el PSPV lance el mensaje de que todo está igual que el pasado mayo, cuando PP y Vox perdieron la mayoría absoluta en el Ayuntamiento tras la marcha del portavoz de los segundos, Guillermo del Real, al grupo de no adscritos, lo cierto es que fuentes municipales confirman que en las últimas semanas las conversaciones para una moción de censura se han acelerado.

Al contrario de lo ocurrido en Chiva y Requena, la alianza de los socialistas no sería con partidos locales, municipalistas si se quiere denominar así, sino con Compromís y un exedil de Vox, con lo que hasta en el seno del Partido Socialista chirrian las matemáticas para conseguir los 13 votos que necesita Jesús Ros con el fin de volver a la alcaldía de la ciudad más poblada de l'Horta.

Ampliar Guillermo del Real y Amparo Folgado, en el anuncio del pacto de gobierno en 2023. PP TORRENT

Folgado lo sabe y por eso este mismo martes decía que el momento de plantearlo es una «frivolidad en plena reconstrucción de Torrent» tras la dana, para centrar todos los ataques en Ros al indicar que sólo desean «sillones, sueldos y varas de mando». La marcha de Guillermo del Real al grupo mixto dejó a PP y Vox con doce concejales, los mismos que el PSPV y Compromís. El citado permanece en silencio y no se ha pronunciado sobre la oportunidad de una moción de censura.

El PSPV ha defendido desde mayo de 2023 que fue la lista más votada en las elecciones municipales con diez concejales, uno más que el PP, mientras que Vox alcanzó los cuatro ediles (ahora tres), por dos de Compromís y uno de no adscritos. De presentarse la moción de censura, sería con mucha diferencia algo sustancial para el mapa político de la comarca, aunque al menos aparentemente no hay plazos para ello.