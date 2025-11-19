Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La popular Amparo Fort entrega la vara de mando al actual alcalde de Chiva, Ernesto Navarro. JOSÉ LUIS BORT

El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura

Requena y Chiva fueron las dos primeras desde el 29-0, a la que ahora podría sumarse Torrent

H. Esteban / P. Moreno

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:01

Lo sucedido las últimas 24 horas en Torrent, donde los tambores de una moción de censura contra la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, han vuelto ... a sonar con fuerza, tiene precedentes en otros municipios devastados por la dana, donde el PSPV se ha hecho con dos varas de mando desde las inundaciones sufridas el 29 de octubre del pasado año.

