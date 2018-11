El PSOE no apoya en el Congreso transferir Cercanías como hizo en Les Corts Una mujer observa los horarios de los trenes. / irene marsilla La Comisión de Fomento rechaza con la abstención de los socialistas y el voto en contra del PP y Cs la propuesta de Compromís J. SANCHIS VALENCIA. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:39

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados rechazó ayer la cesión de la gestión de las Cercanías a la Generalitat Valenciana. La abstención de los socialistas fue determinante para tumbar la proposición no de ley presentada por Compromís en la que reclamaba esas transferencias. PP y Cs se opusieron, mientras que Podemos dio su respaldo.

La posición de los socialistas ha pasado así en apenas tres semanas de apoyar esta propuesta en Valencia a abstenerse en Madrid. En el pleno de Les Corts del 24 de octubre, los socialistas valencianos respaldaron la proposición no de ley, presentada con carácter urgente, en la que se reclamaba la transferencia a la Generalitat de esas mismas competencias con las inversiones necesarias a cargo del Estado. La propuesta salió adelante en ese momento con respaldo del PSPV, Compromís y Podemos. PP y Ciudadanos se opusieron.

La diputada socialista Sandra Martín fue la encargada de defender la postura de su formación en Les Corts y, entre otros argumentos, aseguró que «la transferencia de estas competencias es una de las exigencias de la Agencia Valenciana de Infraestructuras que llevamos reivindicando tres, casi cuatro años».

Puig ha pedido a los distintos ministros de Fomento la cesión de las competencias

El escenario de ayer en el Congreso de los Diputados fue distinto. El PSOE optó por abstenerse y distanciarse de la posición de sus compañeros de partido valencianos. La portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Alicia Piquer, justificó la posición de su grupo, según recoge la Agencia Efe, en que no compartían la fórmula sugerida porque la materia no es competencia del Ministerio de Fomento, sino de la comisión mixta de transferencias. Es decir, se acogieron a motivos de forma para no respaldar la propuesta.

La cesión de las Cercanías a la Generalitat ha sido un leit motiv para el Gobierno de Ximo Puig que las ha reivindicado en varias ocasiones como forma de garantizar las inversiones que necesita la Comunitat en materia de infraestructuras. De hecho, ha realizado esta petición expresamente tanto a Íñigo de la Serna, último ministro de Fomento del PP, y al propio José Luis Ábalos.

El cambio de postura de los socialistas también llamó la atención del diputado de Compromís Joan Baldoví. Para el parlamentario naranja, «hoy (por ayer) debíamos decir alto y claro que queríamos que las competencias en Cercanías fueran de la Generalitat y eso hemos hecho desde Compromís. Queremos un servicio mejor, con más inversión y soluciones al caos continuo en las vías». Baldoví indicó que la posición de los socialistas impidió que saliera adelante la iniciativa.

La iniciativa de Compromís también contemplaba, como solución provisional, reparar los daños causados a los usuarios con una política de precios extraordinarios en los que se bonifique al menos el 50% del coste del billete. La proposición solicitaba, además, un calendario de obras concreto que incluyera una memoria económica para cada tramo y las partidas presupuestarias.