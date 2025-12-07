El proyecto fallido de Gehry en la Comunitat Castellón pudo contar con la huella del prestigioso arquitecto en la sede de la VIU I La crisis económica paralizó la propuesta y el edificio nunca vio la luz

Frank Gehry, uno de los grandes nombres de la arquitectura estadounidense, fallecido el viernes Santa Mónica a los 96 años, pudo haber dejado su impronta en la Comunitat Valenciana, concretamente en Castellón. Pero, finalmente no sucedió. El creador que levantó el Guggenheim de Bilbao estuvo llamado a construir la sede de la VIU (Universidad Internacional Valenciana en sus siglas en inglés) en la capital de la Plana, una obra que nunca llegó a materializarse.

La propuesta había partido del Ayuntamiento de la ciudad con el deseo de contar con un edificio emblemático que se convirtiera en referencia de la capital. Los primeros anuncios llegaron recién estrenado el milenio. Una década después, en 2011, en medio de la crisis económica que sacudió España, y por tanto a la Comunitat, llegó la política de contención del gasto público. Los famosos recortes frenaron la posibilidad de que en tierras valencianas Gehry diera muestras de su magistral hacer.

El entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció que se paralizaba el proyecto del arquitecto canadiense. Y con el tiempo ya nada más se supo de aquella iniciativa de altos vuelos.

Sin duda, una gran oportunidad perdida para la Comunitat. Con esa construcción Castellón se habría inscrito en la lista de ciudades que cuentan con obra del arquitecto asociado al movimiento deconstructivista que, entre otros muchos premios, conquistó el Pritzker en 1989 y el Príncipe de Asturias en 2014.

El Guggenheim de Bilbao, el Museo Aeroespacial de California, el Banco DZ de Berlín, la Torre Gehry de Hannover, el Walt Disney Concert Hall y el Centro Maggie's Dundee en Escocia, son sólo unos ejemplos de los frutos de una trayectoria que deja como legado construcciones que rompen el diseño lineal dejando ante los ojos de cualquier espectador edificios de apariencia visual impactante. En España, además del emblemático museo de Bilbao, en 2006 inauguró las bodegas de la firma Herederos del Marqués de Riscal en Elciego (Álava) y proyectó la Torre de Sagrera en Barcelona.

