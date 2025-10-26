LAS PROVINCIAS ofrece una cobertura sin precedentes en el aniversario de la dana El diario presenta en los próximos días dos documentales sobre la tragedia y una serie de reportajes visuales para entender las dimensiones de la catástrofe

REDACCIÓN VALENCIA. Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Para un hecho sin precedentes una cobertura sin precedentes. LAS PROVINCIAS se vuelca en el aniversario de la dana, un acontecimiento que sacudió a la sociedad valenciana en octubre de 2024 y que ha marcado la actualidad en los últimos 12 meses. El diario decano de la Comunitat se volcó con los afectados y los colocó en un primer plano, una óptica que no se ha perdido en ningún momento.

En estos días en que se cumple un año desde que la riada arrasase l'Horta Sud el periódico ha repasado cuál es la situación de las zonas más dañadas y ha recordado algunas historias que nos han conmocionado en este tiempo. En esta misma línea seguirá en las próximas jornadas, en torno a la fatídica fecha del 29 de octubre, en la que, mediante un directo, iremos narrando los actos de recuerdo y homenaje que se organicen, así como el funeral de estado en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

LAS PROVINCIAS permanecerá atenta a todo lo que suceda a propósito de este aniversario e irá informando tanto en su soporte de papel como digital, además de en las redes sociales. Para recibir todas las noticias de última hora el diario pone a disposición de los usuarios sus herramientas más instantáneas, el canal de whatsapp, el servicio de alertas y la oferta de newsletters.

Los redactores, fotógrafos, cámaras y realizadores de esta plantilla se desplazarán a todos los emplazamientos elegidos para recordar a víctimas y afectados.

Dentro de esta cobertura LAS PROVINCIAS estrenará dos documentales, uno audiovisual y otro sonoro en los que se hará un repaso a lo acontecido en los últimos meses pero desde perspectivas no exploradas hasta ahora. Se trata de dos trabajos de investigación, que reúnen a voces diferentes, para entender la dimensión social y política tras la dana y la gestión de la tragedia.

El equipo de nuevas narrativas ha preparado una serie de reportajes visuales en los que se ahonda en las circunstancias en las que sucedieron los hechos, en los que se explican las consecuencias y en los que se recuerdan a los protagonistas del temporal, a los que tuvieron que pelear con el barro. Con el afán de ofrecer productos diferenciales y de abarcar todos los puntos de vista este diario he elaborado varias piezas explicativas e ilustrativas.

No faltarán los artículos de opinión y los análisis económicos y políticos. Además el lunes y el martes se ofrecerán nuevas entregas del sondeo que ha realizado este diario sobre asuntos relacionados con la dana.

LAS PROVINCIAS cumple con su deber de informar y lo hace de un modo innovador.