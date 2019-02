Ni un día sin protestas Médicos, trabajadores de la EMT y de FGV, vecinos o los centros de discapacitados centran las reivindicaciones contra la Administración ISABEL DOMINGO Viernes, 8 febrero 2019, 02:05

Llega el viernes y, como manda la pauta de este 2019, no pasará la jornada sin que se celebre alguna protesta en la Comunitat Valenciana. En concreto, hoy los paros regresarán al metro entre las 21.15 y las 04.00 horas y habrá una nueva concentración de los centros de atención a personas con discapacidad frente a las puertas del Palau de la Generalitat. Lugar que ya fue escenario el pasado lunes de otra relacionada con los funcionarios de prisiones, ésta con la presencia de la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, de visita institucional a Valencia.

De hecho, prácticamente no ha habido ni un día de este año en que no haya habido alguna protesta en sus distintos formatos (paros parciales, concentración, etc.). Así, desde el 1 de enero sólo siete jornadas del calendario quedaron impolutas de conflictos de distintos colectivos (sanitario, transportes, vecinal, funcionarios, etc.) que demandan mejoras o soluciones a la Administración, bien sea la Generalitat o los ayuntamientos.

Se nota que faltan menos de cuatro meses para la próxima convocatoria electoral (el 26 de mayo habrá comicios municipales y autonómicos), salvo que haya un adelanto de las elecciones generales, algo que el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, descartó en su última visita a Valencia al desvincularlo de los Presupuestos del Estado. En cualquier caso, un ambiente preelectoral que invita a elevar el tono reivindicativo de los trabajadores.

El taxi no descarta movilizaciones cuando se conozca la normativa definitiva sobre los VTC FGV se reúne hoy con los sindicatos que aún tienen paros tras ratificar los otros el acuerdo

Tampoco se ha registrado un viernes en lo que va de año que no haya tenido un acto de protesta y, si no cambia la tónica, así serán los próximos de este mes, ya que los sindicatos Intersindical y CGT mantienen sus convocatorias en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pues ellos no firmaron el preacuerdo alcanzado entre la empresa y los cuatro sindicatos mayoritarios el pasado lunes y que ayer fue ratificado por el 80% de las asambleas. De hecho, hoy mantendrán una reunión con la dirección de FGV.

Hasta cuatro protestas coincidieron, por ejemplo, el viernes 25 de enero: la ya mencionada en el metro, la de las trabajadoras de la limpieza de centros públicos (como colegios) por impagos, la de los centros de discapacitados y en protesta por la situación de los albergues en la ciudad de Valencia.

Las reivindicaciones

Si las negociaciones del convenio colectivo, la mejora salarial o el aumento de la plantilla están detrás de la huelga del metro, las prejubilaciones parciales son la bandera que esgrimen los empleados de la EMT de Valencia.

Otro colectivo del transporte público que mantiene en 'stand by' las movilizaciones es el del taxi al hilo de la regulación que plantea, vía decreto-ley, la Conselleria de Obras Públicas para los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Salieron a la calle a mediados de diciembre pero, por ahora, prefieren esperar al texto definitivo. Eso sí, los taxistas participaron el sábado en la manifestación en defensa de las pensiones ya que, de paso, mostraron su apoyo a sus homólogos de Madrid.

Del transporte a los funcionarios, pues los trabajadores de los servicios territoriales de la Conselleria de Igualdad en Castellón o los de prisiones son otros colectivos que han salido a la calle en estos meses.

Se suman los vecinos y comerciantes de Elche, que cortaron una calle en una protesta por las obras de una calle; los residentes del barrio de Benimaclet, que denunciaron con una marcha la inseguridad y el botellón; o los padres del colegio San Juan de Ribera, que usaron los chalecos amarillos y los silbatos para alertar del riesgo de accidentes.

El personal sanitario también ha salido en varias ocasiones a la calle para reclamar más tiempo de atención a los pacientes debido al colapso que se registra actualmente en las consultas.