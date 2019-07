Profesores de Matemáticas de toda España piden cambios en la selectividad La federación más representativa del colectivo exige que no haya diferencias en el nivel tras la polémica del examen valenciano JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Jueves, 11 julio 2019, 00:40

La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) terció ayer en el debate sobre el modelo de selectividad, concretamente en relación al diseño de la prueba de la asignatura. La organización, que representa a más de 6.000 docentes de todas las etapas, reclamó cambios tanto para mejorar la formación de los alumnos como para evitar casos como el valenciano, en el que sólo el 42,9% de los presentados han aprobado, un resultado que tildaron de «inadmisible». «La prueba es necesaria, pero el modelo es cuestionable por diversas razones, entre ellas el círculo vicioso, la confusión de objetivos, la descoordinación entre autonomías y las incertidumbres, subjetividades, inercias y resistencias al cambio», tal y como se podía leer en el comunicado remitido ayer.

Varias de los peticiones esgrimidas tienen una vinculación clara con el caso valenciano. Tras plantear que la modificación debe ser pausada, la Fespm defendió que los encargados de diseñar la prueba en cada región «deberían trabajar coordinadamente», de manera que sea «lo más homogénea posible, evitando en un contexto de distrito único como el actual diferencias discriminatorias en niveles de exigencia y demandas». La dificultad respecto a otras autonomías (y a los exámenes de años anteriores) ha sido uno de los argumentos utilizados por los alumnos que se sienten perjudicados.

La Fespm también abogó por aumentar el tiempo de realización para dar tiempo a «razonar y justificar». «El formato del examen y el tipo de preguntas no tiene por qué estar encorsetado en un folio», defendió, después de exigir un tipo de pruebas que no sean «rutinarias».

Mora (UPV) defiende que se está analizando si el modelo actual provoca desigualdades La consellera Pascual dice que lo sucedido con el examen «no debe repetirse»

La reivindicación de la federación va más allá de las PAU, y apuesta por cambios que afecten a las etapas previas. «Las pruebas de acceso condicionan el modelo de enseñanza en 2º de Bachillerato, y a su vez, el modelo de enseñanza condiciona el tipo de pruebas que se hacen. Esto produce un círculo vicioso que se traduce en inercias y resistencias al cambio hacia un modelo más centrado en las competencias que en los procedimientos», continuaba el comunicado. «Es necesario avanzar hacia unas pruebas que sirvan realmente para alcanzar los objetivos de pensamiento crítico, razonamiento y madurez que se requieren para el acceso a los distintos grados universitarios; los cambios en el tipo de prueba y en el modelo de enseñanza deben ir de la mano», señalaba.

La federación pidió «primar la formación matemática, significativa y competencial de los estudiantes frente a la formación instrumental, reglas sin razones y procedimientos sin razonamientos». A su juicio, el modelo de prueba en la selectividad debe evitar ejercicios tipo, y así, «el trabajo de los profesores en 2º de Bachillerato no se centraría tanto en adiestrar para un examen sino en enseñar a razonar, mostrando caminos y teorías aplicables». En este sentido la Fespm defendió que, con este modelo formativo, los alumnos que hicieron el examen el pasado 4 de junio habrían podido resolverlo.

Por otro lado, la consellera de Universidades, Carolina Pascual, dijo que hay que «estudiar» y «evaluar» lo ocurrido, y si los alumnos de la Comunitat «han salido perjudicados» respecto a otras regiones. «La conselleria está muy sensibilizada con el tema, somos conscientes y, efectivamente, no debería pasar esto», dijo, antes de añadir que hay que «coordinarse y poner remedio para que no se vuelva a repetir» y para «que los estudiantes no se vean agraviados». Sobre la posibilidad de una PAU única, dijo que habría que «evaluarlo», pues «no se puede tomar una decisión» en caliente.

Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica, Francisco Mora, recordó que las instituciones académicas están recopilando los datos sobre las pasadas convocatorias de las PAU «para analizar objetivamente si se ha producido una falta de equidad», tal y como acordó la Crue al iniciarse el debate sobre el modelo actual. Por ejemplo, se analizará si hay un cambio llamativo en la presencia de alumnos de otras comunidades el próximo curso. Mora añadió que el objetivo es ver «qué se puede mejorar, pues seguro que habrá algo». Eso sí, sobre el polémico examen de Matemáticas, apostó por «no centrarse en cuestiones puntuales». «Hoy puede ser Matemáticas, mañana Química y pasado mañana un comentario de texto», dijo.