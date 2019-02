Los profesores interinos vuelven a sufrir impagos en sus nóminas Los afectados han protestado en Alicante y desde Valencia se planea llevar el caso ante el Síndic de Greuges J. B. Viernes, 8 febrero 2019, 01:15

Los problemas en el pago de las nóminas a los profesores interinos, los que se encargan de cubrir puestos con carácter temporal, vuelven a producirse en la Comunitat. El pasado lunes el Stepv impulsó una protesta en Alicante, a la que se sumó UGT, tras detectar que 270 profesionales no habían percibido el último salario. Desde la organización dijeron que la dirección territorial había registrado las nóminas, pero que no habían podido ser gestionadas por parte de la Intervención Económica.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV informó ayer de que son unos 150 los afectados en la Comunitat, en base a los datos facilitados por la administración, y que en el peor de los casos el impago se remonta tres meses. «Se trata de docentes que tienen obligaciones que no pueden atender sin el sueldo que han ganado por no cobrar en su momento», dijeron en un comunicado. Por ello han solicitado una reunión con responsables de la conselleria para que la situación no vuelva a repetirse, pues el problema no es nuevo.

El pasado diciembre fueron varias las protestas al acumularse impagos que se remontaban hasta inicios del curso. Entonces Educación argumentó que había un problema entre sus sistemas informáticos y los de Hacienda. El secretario autonómico llegó a pedir disculpa públicas y dijo que se estaba trabajando para evitar que esta situación volviera a repetirse.

Por otro lado, fuentes del colectivo de afectados elevan la cifra a cerca de 400 personas en toda la Comunitat, incluyendo a los que dependen de la dirección territorial de Valencia, donde hay casos en los que se acumulan varios meses de retraso, otros en los que no se ha recibido la última nómina e incluso algunos que han cobrado meses sueltos. Ante la situación, se están planteando presentar una queja ante el Síndic de Greuges.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Merche Ventura, que el miércoles se reunió con los afectados, alertó de que varias personas del servicio de nóminas de Valencia han pedido el traslado, entre ellas la responsable, por lo que exigió medidas para evitar más agravios al colectivo. «El problema se viene dando toda la legislatura, lo que genera malestar y desmotivación. Deben encontrar una solución definitiva», dijo. Sobre los problemas en Valencia, Educación señaló ayer que los pagos están al día.