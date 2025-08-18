Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La sede del consulado en Valencia. Irene Marsilla

Un problema de salud obliga a aplazar el juicio al acusado de acosar a la cónsul de la República Dominicana

El hombre se enfrenta a tres años y medio de prisión por el hostigamiento que sufrió la representante del país caribeño

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:46

Romina Catherine León Santos era la cónsul de la República Dominicana en Valencia. La mujer se vio obligada a abandonar su puesto en la capital ... del Turia al vivir un auténtico infierno con quien había sido su pareja. Desde entonces aguarda que la Justicia repare aquel sufrimiento. Recuperar su puesto en la delegación diplomática ya se antoja más complicado. Todo este episodio, en realidad, truncó su carrera.

