Un problema de salud obliga a aplazar el juicio al acusado de acosar a la cónsul de la República Dominicana

Romina Catherine León Santos era la cónsul de la República Dominicana en Valencia. La mujer se vio obligada a abandonar su puesto en la capital ... del Turia al vivir un auténtico infierno con quien había sido su pareja. Desde entonces aguarda que la Justicia repare aquel sufrimiento. Recuperar su puesto en la delegación diplomática ya se antoja más complicado. Todo este episodio, en realidad, truncó su carrera.

Sin embargo, el juicio ha sido aplazado, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Al parecer, un ingreso hospitalario del acusado hacía imposible que declarara en la celebración de la vista. El juicio no se podía celebrar en ausencia porque las penas superan los dos años de cárcel.

El acusado, E. V. P,. no aceptó la ruptura con la cónsul a principios de 2023. Desde entonces comenzó un acoso a la mujer que se desarrollaba a través de insultos y reproches con mensajes al móvil y correos electrónicos. Llegó a saltarse en repetidas ocasiones la orden de alejamiento que pesaba contra él. Incluso con visitas al propio consulado y a la casa de la responsable.

La pulsera de control no limitaba sus movimientos. Hasta en 27 ocasiones, los técnicos que controlan los dispositivos alertaron del incumplimiento de la distancia de seguridad de 1.000 metros. La Fiscalía reclama dos años de prisión por este quebrantamiento a los que hay que sumar los 18 meses por el acoso.

El ahora acusado denunció a la cónsul por una supuesta trama de visados para la República Dominicana. Fue una venganza, según la exconsul. El juzgado archivó el caso.