«No está probado que separar a los gemelos en clase sea la mejor opción»
JOAQUÍN BATISTA Valencia Viernes, 21 junio 2019, 20:23

Veintitrés familias con gemelos o mellizos han presentado un escrito ante la Conselleria de Educación pidiendo participar en la decisión sobre la escolarización de sus hijos, rompiendo con la práctica de separarlos en aulas distintas por sistema y abriendo la puerta a un debate pedagógico que, aunque apenas ha trascendido en la Comunitat, sí ha tenido recorrido en autonomías como Cataluña, Extremadura, Galicia o Madrid, bien por pronunciamientos judiciales o porque la administración sí aboga por tener en cuenta su punto de vista.

El escrito reclama exactamente «que la conselleria adopte una postura unificada en la que se apueste por consensuar con los padres la mejor opción para las familias», y le pide que se posicione sobre la cuestión «para que llegado el momento no dependamos del criterio arbitrario de quien nos atienda». Además, se acompaña de referencias a estudios que deslizan que no hay efectos beneficiosos en la separación, sino más bien evidencias contrarias, o que la escolarización unitaria ayuda en la adaptación.

En la actualidad, como señalan fuentes del departamento, la decisión «depende de cada equipo directivo y se toma desde criterios pedagógicos». También añaden que «a priori suelen ser bastante permeables a las peticiones de las familias» y que si durante el curso se observa que la decisión no ha sido acertada se puede modificar. El punto de vista de los firmantes es distinto. «La inmensa mayoría de colegios opta por la separación sin que haya una base sólida sobre la que apoyar la decisión», se señala, añadiendo que se plantean «afirmaciones y creencias que se han demostrado obsoletas y carentes de rigor científico».

El grupo de 'afectados' ha empezado a moverse. Más allá del escrito, quieren trasladar su petición a las federaciones de Ampas. Paco García y Tania Moya, padres de dos niñas que el próximo curso entran en Infantil, son miembros del mismo. «Lo que pretendemos con el escrito es que podamos explicar nuestra postura y se pueda elegir, los padres conocemos a nuestros hijos», comenta Tania. Marta Salinas, otra de las integrantes, puntualiza: «Queremos poder opinar y que cada familia plantee qué es mejor para sus hijos: juntos o separados».

«El problema es que en los centros no te dan una justificación de por qué separarlos porque no la hay. Recurren a que siempre se ha hecho así. Si hay algo de literatura científica es en favor de mantenerlos en la misma aula. Decir que separarlos es la mejor opción para su desarrollo personal, para que desarrollen su individualidad, es una leyenda urbana. No hay evidencia científica de que sea lo mejor», añade Paco. «En todo caso una decisión así siempre debería estar apoyada en un experto en psicología infantil», dice.

Las frases Marta Salinas, madre de gemelas «Mis hijas han estado juntas toda su vida, es algo que forma parte de su propia individualidad» Tania Moya, madre de mellizas «Nos fastidia que no exista interés por conocer nuestra opinión sobre la opción de escolarización» Ignacia Gormaz, madre de gemelas «Quiero ser la voz de mis hijas hasta que sean ellas las que decidan por sí mismas»

La pareja, que tiene una hija mayor, explica que fueron a hablar con la directora del centro -Baladre de Picanya- de cara a la admisión de las mellizas para informarse de qué medida se aplicaría. «La respuesta fue que nunca se habían juntado», relata Tania. También refieren que no pudieron consultar el acta del claustro donde, según se les dijo, se plasmó esta manera de proceder, ni tampoco exponer sus argumentos en persona ante el órgano, pese a que lo pidieron. Sólo se leyó un escrito suyo. Además, en una sesión extraordinaria para tratar el caso se decidió seguir con la política de separación. «Fastidia que no haya interés por conocer tu opinión», explica Tania.

Raúl Ares es el padre de dos gemelas idénticas que también afrontan el curso que viene su primer curso de Infantil, en el colegio de su hermana mayor. «Tememos que habrá problemas, que sentirán rechazo para ir al colegio», explica. Su mujer, Marta, completa la reflexión. «Han estado juntas toda su vida, es algo que forma parte de su individualidad. Además, no han ido a guardería, por lo que van a vivir una doble separación, de su madre y entre hermanas. Y creo que sí les va a perjudicar a nivel emocional, juntas se sienten más seguras», explica.

Ignacia Gormaz vive una situación distinta. Sus hijas irán juntas porque así lo decide el centro al que opta. Y si no entran, baraja una opción privada: «No es una cuestión de sí o no. Habrá casos donde será mejor la separación. Pero lo básico es escuchar la voz de los padres. Yo quiero ser la voz de mis hijas hasta que puedan decidir ellas mismas».