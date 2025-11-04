Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Capilla posa con el polo que se ha introducido en la cápsula del tiempo. UPV

Primeros pasos de la ampliación de la UPV: la lanzadera de proyectos estudiantiles estará lista en 2027

La universidad pone la primera piedra del edificio destinado al programa Generación Espontánea, al que seguirán una residencia estudiantil y nuevos espacios de investigación y de captación de empresas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:28

La ampliación del campus de Vera de la Universitat Politécnica de València (UPV) ha dado un paso más este martes con la colocación de la ... primera piedra del edificio destinado al programa Generación Espontánea, que da apoyo y recursos para el desarrollo de proyectos impulsados por estudiantes que participan en concursos nacionales o internacionales. Ya sea para diseñar sistemas de transportes del futuro, prototipos de vehículos extremadamente eficientes, viviendas autosuficientes en materia energética, cohetes, minisatélites o robots de competición, por citar algunos ejemplos.

