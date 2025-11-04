Primeros pasos de la ampliación de la UPV: la lanzadera de proyectos estudiantiles estará lista en 2027

La ampliación del campus de Vera de la Universitat Politécnica de València (UPV) ha dado un paso más este martes con la colocación de la ... primera piedra del edificio destinado al programa Generación Espontánea, que da apoyo y recursos para el desarrollo de proyectos impulsados por estudiantes que participan en concursos nacionales o internacionales. Ya sea para diseñar sistemas de transportes del futuro, prototipos de vehículos extremadamente eficientes, viviendas autosuficientes en materia energética, cohetes, minisatélites o robots de competición, por citar algunos ejemplos.

El nuevo inmueble estará listo en el horizonte de 2027 y costará 5,4 millones de euros. Su construcción responde al proyecto ganador de un concurso de ideas que se realizó entre estudiantes del programa y tendrá algo más de tres mil metros cuadrados divididos en planta baja, primera y cubierta, así como en zonas ajardinadas y espacios pavimentados exteriores. Dará servicio a los 65 equipos que forman parte del programa, lo que servirá para estimular sinergias.

El rector de la UPV, José Capilla, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra. En la cápsula del tiempo que se integrará en la obra se ha introducido, entre otras cosas, una camiseta firmada por las personas que han apoyado el proyecto desde su inicio en 2014, como los rectores que precedieron a Capilla, Juan Juliá y Paco Mora.

Capilla ha señalado que este acto es «mucho más» que la primera piedra de un edificio, haciendo referencia al plan de Infraestructuras que la UPV tiene aprobado y que «mira más allá de 2030». «Arrancamos una etapa nueva para la UPV y está muy bien que sea, precisamente, con el edificio de Generación Espontánea, que es para los estudiantes», ha dicho el rector.

Entre los proyectos de futuro para el campus de Valencia está la construcción de la Torre UPV, un edificio de doce alturas que mirará a la avenida Cataluña y se destinará, principalmente, a residencia de estudiantes -podría estar lista en 2028-, un inmueble de maduración tecnológica (para grupos de investigación ya consolidados, servicios de prototipado, talleres o para incubación empresarial) o nuevos espacios para facilitar la instalación de empresas de alta tecnología y la ampliación de su parque científico, buscando como posible solución la integración de las cocheras de la EMT en el campus. También se contempla un edificio administrativo y una nueva sede para el instituto universitario de seguridad industrial, radiofísica y medioambiental y para el instituto de investigación de reconocimiento molecular.

En el acto de colocación de la primera piedra y en nombre de los tres mil estudiantes que participan en Generación Espontánea ha hablado Carme Ferrer, del equipo Poliwood. Ha asegurado que gracias al programa ha tenido la oportunidad «de desarrollar algunas competencias que no esperaba explorar, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la resiliencia y la creatividad».

También ha asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, que impulsó Generación Espontánea cuando fue vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV (de 2021 a 2023). Y ha señalado que el edificio «pone de manifiesto que en la UPV se aprende haciendo», aludiendo a la idea clave del programa, que es fomentar entre los estudiantes el desarrollo de competencias que van más allá de lo meramente académico.