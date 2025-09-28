Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Lluvia en Valencia, en el límite con Mislata.
Lluvia en Valencia, en el límite con Mislata. JG

Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo

Ayora registra 49,8 litros por metro cuadrado en una hora

AT

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:02

Las primeras tormentas descargan ya en algunas zonas de la Comunitat Valenciana. Lluvia fuerte y aparato eléctrico han hecho su aparición en la ciudad de Valencia sobre las 21.30 horas de este domingo, al igual que en localidades cercanas como Mislata o Torrent.

Ayora es la localidad donde más ha llovido este domingo, con un acumulado hasta las 23.00 horas, de 86,8 litros por metros cuadrado (49,8 en una hora), según datos de Avamet.

Atzeneta del Maestrat acumula 21,4 litros este domingo Chelva (17,8), Cofrentes (17,2), Les Useres (16), Casas Bajas (15,4), Picanya (14,8), Caudete de las fuentes (16,8) y Valencia ciudad (11,7).

Valencia está en aviso naranja por fuertes lluvias desde las 21.00 horas y Castellón, en aviso rojo.

La última previsión de Aemet apunta a que el lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  10. 10 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo