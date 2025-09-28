Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios donde más llueve este domingo Ayora registra 49,8 litros por metro cuadrado en una hora

AT Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:02 | Actualizado 23:15h. Comenta Compartir

Las primeras tormentas descargan ya en algunas zonas de la Comunitat Valenciana. Lluvia fuerte y aparato eléctrico han hecho su aparición en la ciudad de Valencia sobre las 21.30 horas de este domingo, al igual que en localidades cercanas como Mislata o Torrent.

Ayora es la localidad donde más ha llovido este domingo, con un acumulado hasta las 23.00 horas, de 86,8 litros por metros cuadrado (49,8 en una hora), según datos de Avamet.

Atzeneta del Maestrat acumula 21,4 litros este domingo Chelva (17,8), Cofrentes (17,2), Les Useres (16), Casas Bajas (15,4), Picanya (14,8), Caudete de las fuentes (16,8) y Valencia ciudad (11,7).

Valencia está en aviso naranja por fuertes lluvias desde las 21.00 horas y Castellón, en aviso rojo.

La última previsión de Aemet apunta a que el lunes estará marcado por cielos muy nubosos con chubascos y tormentas fuertes generalizados, que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral norte de Castellón de madrugada y en el litoral de Valencia durante el día.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Temas

Lluvias en la Comunitat Valenciana