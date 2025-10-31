Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Amparo Aparisi limpia la lápida de su madre que falleció en la dana. J. L.

El primer Todos los Santos de Amparo tras perder a su madre en la dana: «Ir al cementerio es lo único que puedo hacer ahora por ella»

Amparo Latorre murió el 29 octubre de 2024 en Paiporta, su hija la despidió el 11 de noviembre | Este viernes ha visitado la tumba de su progenitora: «Mi madre quería que la enterrarán junto a su marido con el que estaba desde los tres años»

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:03

Comenta

Amparo Aparisi solía visitar la tumba de su padre cada 1 de noviembre. La dana del 29-O le dejó huérfana: falleció su madre en ... su casa de Paiporta. Este año ha adelantado la visita al cementerio. Llena de emoción y con dificultad para contener las lágrimas, Amparo ha acudido al camposanto a las 10.30 horas. Desde la dana, ha aprendido que nunca tiene que dejar las cosas para el día siguiente. «Uno nunca sabe lo que puede pasar», sentencia. La riada no acabó únicamente con su esperanza en el porvenir, también se llevó la vida de su madre. Hoy le queda su nombre, que lo heredó de su madre y esta a su vez lo recibió de la suya. Lo porta con orgullo porque sabe que nadie es capaz de mentar una palabra en contra de Amparo Latorre. «Tenía un genio impresionante, pero iba acompañado de un corazón que no le cabía en el pecho», recuerda tratando de vencer la tristeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  5. 5 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  6. 6 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  9. 9 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  10. 10

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El primer Todos los Santos de Amparo tras perder a su madre en la dana: «Ir al cementerio es lo único que puedo hacer ahora por ella»

El primer Todos los Santos de Amparo tras perder a su madre en la dana: «Ir al cementerio es lo único que puedo hacer ahora por ella»