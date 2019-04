valencia. La profesora del Grado en Medicina de la Universitat Jaume I y cardióloga en el Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS), Patricia Palau Sampio, recibió ayer, el premio al mejor trabajo de investigación clínica otorgado por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana del año 2018 por su trabajo titulado «Inspiratory Muscle Training and Functional Electrical Stimulation for Treatment of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction: The TRAINING - HF Trial».