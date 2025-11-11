Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La doctora Patricia Smeyers, premiada por su divulgación de la Epilensia. LP

Premian la divulgación y desestigmatización de las epilepsias graves a través de cuentos

La neuropediatra Patricia Smeyers es la autora de cinco publicaciones que pretenden acercar estas enfermedades a la población a través de un lenguaje accesible

B. González

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:11

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelhmu) ha otorgado el premio a la Mejor Labor de Comunicación, Divulgación y/o Concienciación en enfermedades raras a la doctora Patricia Smeyers Durá, responsable del Área de Epilepsia Infantil del Hospital La Fe de Valencia.

El premio reconoce la labor que la neuropediatra está realizando a través de la publicación de cuentos para explicar, visibilizar y desestigmatizar las formas graves de epilepsia que afectan a niños muy pequeños y que se asociacian a graves trastornos del neurodesarrollo

Smeyers está escribiendo desde el año 2011 estos cuentos. «No había nada desde el punto de vista infantil que hablara de estas enfermedades y que lo entendiese todo el mundo», indica la doctora quien indica que el premio es para la última de sus publicaciones, 'El Universo de las Estrellas Mágicas» que está dedicado a las formas más raras y graves de epilepsia.

Una iniciativa que ha sido muy bien acogida tanto por padres, familiares, así como por profesionales de la educación y del ámbito sanitario que la consideran muy beneficiosa y útil para lograr el objetivo de entender, apoyar y visibilizar estas enfermedades tanto en familias afectadas como en la de niños sanos y sociedad en general.

El cuento, que puede leerse de manera gratuita en la web www.vivirconepilepsia.es, junto con los otros cuatro, está ilustrado por Noa Smeyers Martínez, y ha conseguido un premio dotado con 3.000 euros que ha sido donado a la Federación Española de Epilepsia (FEDE).

